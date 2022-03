Nu mai este pentru nimeni un secret că Nicole Cherry a devenit una dintre cele mai tinere mame din showbiz însă modul în care a aflat că va avea o fetiță este de-a dreptul inedit. Ce semne “divine” ar fi primit cântăreața înainte de a afla sexul copilului, dar și cum a ales numele micuței, aflați de la CANCAN NEWS.

Nicole Cherry a devenit una dintre cele mai tinere mame din showbiz, la doar 22 de ani, în luna noiembrie a anului trecut. Detaliul mai puțin știut este că artista a intuit sexul copilului chiar înainte de a-l afla pe cale oficială, de la medici.

Cântăreața povestește cu lux de amănunte despre perioada sarcinii, când visele nocturne nu îi dădeau pace, manifestându-se preponderent sub forma unor proiecții legate de copilul care avea să vină pe lume.

„Am visat, practic, momentul când am dat naștere”

Nicole Cherry a aflat chiar printr-un vis că va avea o fetiță, pe care o va numi Anastasia, lucru care s-a și întâmplat.

“Ca femeie însărcinată, visezi foarte mult. Am visat, la un moment dat, că am băiat, când am visat că am băiat, spun sincer, trecuse visul, am sunat-o pe mama: «Mama, am visat că am băiat, ce înseamnă asta?» Zice: «Mamă, nu știu, poate o să ai băiat!»

Încă nu aflasem sexul copilului și, la un moment dat, visez că am fată. Deci un vis mai adevărat, zici că efectiv m-am trezit și ziceam că e imposibil să nu fie real, «Unde e copilul, unde sunt eu?», fix așa a fost și am visat, practic, momentul când am dat naștere cu doctorul pe care îl aveam eu, sală de operație, tot și am spus «Anastasia mea»!

Am zis clar, dacă o să am fată, îi pun numele Anastasia, am aflat că am fată și aia a fost!”, a mărturisit Nicole Cherry în podcastul lui Horia Brenciu.

