Cum slăbește Cornelia Rednic 2 kilograme pe săptămână. Artista a dezvăluit secretul: ”Le-am încercat pe toate”

Cornelia Rednic și-a schimbat stilul de viață și este gata să cucerească lumea cu noua siluetă. Cântăreața a devzăluit secretul unei diete echilibrate, dar și cum a reușit să scape, în timp record, de aproximativ 30 de kilograme.

Asistată de un nutriționist, Cornelia Rednic s-a decis să își schimbe viața. Disciplina, un program organizat și alimentația echilibrată au fost pașii principali în pierderea celor 30 de kilograme.

Soția artistului Lupu Rednic a dezvăluit faptul că se pregătește de un nou proiect muzical, acesta fiin principalul motiv pentru care s-a decis să scape de câteva kilograme.

„Nu știu să spun dacă din păcate sau din fericire, dar mie nu-mi face rău nimic. Sunt mâncăruri care îmi plac sau nu îmi plac. De pildă, nu consum cartofi și paste, decât foarte rar, pentru că nu îmi plac. Dar îmi place carnea de vită, de oaie, iaurtul, salatele cu avocado, ouăle (…).

Vezi și: SALI LEVENT, DESCALIFICAT DE LA „SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI”? ACUZAT CĂ AR FI FURAT ÎN SHOW-UL DE LA PRO TV

Eu pentru videoclipuri mi-am dorit să slăbesc. Încep un proiect nou și am vrut să arăt și eu bine, că mă îmbrac în rochițe”, a spus Cornelia Rednic.

Cornelia Rednic: ”Le-am încercat pe toate”

Cornelia Rednic recunoaște că nu i-a fost ușor să nu se ridice sătulă de la masă, însă, așa cum a declarat, moderația este cheia succesului.

„Eu pe toate le-am încercat. Trebuie să mănânci puțin și să ai un program (…). Nu există ceva care să te ajute să slăbești, iar tu să mănânci de toate. Nu se poate. Sunt anumite ceaiuri de slăbit, care te ajută, dar dacă îți ții și tu gura! Te ajută să alimini apă, să topești grăsimea mai repede, dar trebuie să faci și tu un efort. Când am făcut asta, am slăbit, când nu am făcut așa, nu am slăbit.

După ora 17:00, nu mai mănânc nimic. Uneori, am doar două mese pe zi, uneori chiar trei, dacă am nevoie. Dar nu prea am nevoie. Că tu nici nu îți dai seama că mâncai mai mult decât ai nevoie, decât când începi și ții regim și te cumințești.

Vezi și: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU A RĂBUFNIT, DUPĂ CE GABI BĂDĂLĂU I-A FĂCUT PLÂNGERE PENALĂ: „SUNT DEZAMĂGITĂ DE TATĂL COPIILOR MEI”

Acum, de exemplu, am o săptămână și am slăbit două kilograme. Mi se pare extraordinar”, a spus Cornelia Rednic, potrivit Viva.ro.

Pe lângă alimentație, cântăreața recunoaște că procedurile pentru remodelare corporală o ajută destul de mult în procesul de slăbire, mai ales că nu mai are 20 de ani.

”Merg și la salon. Mă pune pe niște aparate, pentru că, în momentul în care slăbești ți se lasă pielea. De aceea lucrez la salon, ca să arate frumos, să slăbesc frumos. Pentru că nu mai am nici eu 20 de ani, să nu ne ascudem după degete”, a concluzionat Cornelia.

Sursa foto: Facebook