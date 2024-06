Cum votează vedetele! Unele-s nervoase, altele, savuroase! Ce au putut să spună Bianca Drăgușanu, Oana Zăvoranu sau Adriana Bahmuțeanu înainte de…

Se numără orele până când urnele își vor cere, insistent, buletinele de vot! Candidații tremură, nu și vedetele din showbiz. În majoritate, votează! Cum se pregătesc ele pentru marea încercare? CANCAN.RO a luat pulsul, iar răspunsul lor a venit instant. Unele-s nervoase tare, altele au oferit replici savuroase. Totul, în exclusivitate!

Zece vedete a ales CANCAN.RO, una mai tare ca alta, care să creioneze ziua de duminică, atunci când se dă startul alegerilor, dimineața, în zori! Unele dintre ele au de gând să ”lovească” ștampila de buletinul de vot la prima oră, altele…când o vrea Domnul.

Oana Zăvoranu ”bagă” grătar, Bianca Drăgușanu vine cu vot de blam!

Spumoase sunt unele dintre declarațiile vedetelor, altele, dau fără milă în politicieni. Să începem cu…

Bianca Drăgușanu: ”Mă pregătesc de vot ducându-mă la biserică. Daaaar… Să văd, încă le mai dau timp politicienilor să mă convingă. Să văd care merită votul meu.”

(CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU A FĂCUT SPECTACOL LA MALL, IAR CANCAN.RO ARE IMAGINILE. NU A MAI REZISTAT ȘI I-A DAT PE JOS CĂMAȘA. SUTIENUL, BATĂ-L VINA!)

Oana Zăvoranu: ”Nu mă duc, nu cred că nu sunt blatuite. Când o să fie ceva pe bune, am să merg. Cine dă cel mai mult în ultima juma de oră ăla iese. Duminică facem grătar cu prietenii apropiați, altceva… ne sărbătorim pe noi, pe cei puțini, care ne sunt loiali și aproape și îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem așa ca noi și nu ca ei… Ăia de urmează să-i trag în țeapă.

Aaaa… În plus, am ‘uitat’ să-ți zic că nu candidez pe nicăieri, deci nu am pe cine vota.”

(NU RATA: ULUITOR CE A PUTUT SĂ FACĂ OANA ZĂVORANU ÎN TIMPUL PROCESULUI: MAGISTRAȚII AU RĂMAS MASCĂ, IAR… AVOCATUL QUERIDEI A ÎNLEMNIT: EJECTAT! + ACUZE FĂRĂ PRECEDENT)

Celia: ”Mi-am făcut an de an datoria ca cetățean, sunt la câteva sute de kilometri de Simeria, localitatea unde am momentan reședința, dar vom pleca în spre acolo în câteva ore, special pentru a vota. Simeria e un orășel micuț, dar ne dorim să fie condus de o echipa de oameni competenți, care va face tot ce se poate mai mult și mai bine pentru orașul nostru. Mereu avem dorința de mai bine și speram la mai bine!”

Bahmu zdrobește tot, mezzosoprana Andreea Ilie face naveta!

Adriana Bahmuțeanu: ”Mă duc la vot fiindcă e dreptul meu. Chiar dacă oamenii nu mai au încredere în politicieni, iar România s-a dezvoltat independent de politică în alte domenii. Avem artiști de succes, medici de succes, etc, dar nu avem politicieni de succes. Asta ar trebui să se schimbe cumva, deși e foarte greu ca oamenii bine pregătiți să intre în politică, știu că vor fi jigniți, puși la zid, compromiși public. Visez la ziua când vom avea profesioniști la butoane și nu impostori, marionete controlate de `despre state`. În plus, politicul ne menține sau nu, prin politici publice și sociale, locul ca nație în Europa. De asta mă duc la vot, ca să nu devenim o colonie zombificată.”

(AFLĂ ȘI: ULTIMA INTERVENȚIE ESTETICĂ, ODATĂ CU SOȚUL EI! ULUITOR CUM ARATĂ ADRIANA BAHMUȚEANU, DUPĂ CE S-A DAT JOS DE PE MASA DE OPERAȚIE: ”NE-AU CĂZUT JALUZELELE!” / INTERVIU EXCLUSIV)

Andreea Ilie: ”Odată cu maturizarea mea, am realizat că votul este foarte important și sunt dispusă să îmi sacrific duminica pe drumuri între Brașov și București pentru a ajunge atât la vot, cat și la spectacolul de duminică seara, la Opera Națională.”

Lora: ”Normal că mă duc la vot. Votul nu este doar un drept, ci și o responsabilitate civică, susține și întărește democrația. O lipsă la vot înseamnă o lipsă a conștiinței civice.”

(VEZI AICI: CELEBRA MEZZOSOPRANĂ S-A MĂRITAT PE ASCUNS! E BOMBA ANULUI, IAR CANCAN.RO ARE DETALIILE)

Cristina Cioran: “Merg la vot pentru că mă interesează ce se întâmplă în orașul meu în următorii patru ani și mi se pare o obligație atât cetățenească, cât și morală, să ne prezentam să ne votam primarul, președintele de consiliu, dar și europarlamentarii. Nu mă pregătesc în mod special, dar vreau să mă duc de dimineață. Abia aștept să mă amețesc în cele cinci sau șase buletine de vot!”

Dan Negru i-a ”spart”: ”Un vot, un pumn în bot!”

Dan Negru: ”Eu susțin opțiunea de vot `Non of the above` (împotriva tuturor). Există în multe țări, dar la noi nici măcar la nivel de dezbatere nu vor să o introducă. Adică, pe buletinele de vot, după toți candidații, să existe și opțiune: nu-l susțin pe niciunul. Adică și nehotărâții să meargă la votare, să arate că sunt implicați, dar că nu se regăsesc în niciun candidat. Și mai propun ceva, dacă nehotărâții sunt mulți, să se refacă alegerile, dar cu alți candidați.

Dacă politicenii sunt ca scutecele și trebuie schimbați din când în când tot din aceleași motive, atunci e de mers la vot. Dar, le-aș da tuturor un pumn în bot. Un vot, un pumn în bot”.

(CITEȘTE ȘI: ABIA ACUM S-A AFLAT! MOTIVUL BOMBĂ PENTRU CARE DAN NEGRU A PLECAT DE LA ANTENA 1 ȘI A SEMNAT CU KANAL D! FLORIN PIERSIC E ”VINOVAT”! + LOVITURA DIN TRUSTUL INTACT)

Șerban Huidu: “Numai când nu ai libertatea îți dai seama cât de importantă e. Din 1994 încoace am fost la tot ce însemna votare. Pentru că în ochii puștanului de 13 ani în 1989, am încă pancarta aia din Revoluție: COPIII NOȘTRI VOR FI LIBERI!”

Codin Maticiuc: “Sigur că merg la vot. Toți cei cu drept de vot trebuie s-o facă. Ma duc dimineață, la prima oră. Adică pe la 13-14. Anul acesta votăm sau nu mai comentăm!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.