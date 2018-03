Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară. Este o persoană deschisă, cu suflet bun, a arătat-o în atâtea momente, și are și o siluetă de invidiat, în ciuda vârstei. Acum, se ”plânge” că are cu două kg în plus.

Cântăreața de muzică populară a explicat cu le va da jos. Și nu e vorba de cure de slăbire, ci de atitudine.

„Merg la copii să-mi dea ceva să mănânc. Că eu nu prea îmi fac ca să sar peste mese, să scap de cele două kilograme în plus. Nu ţin nicio cură, trebuie să fii ponderat. Să stai de vorbă cu mintea ta şi să spui că vrei să te simţi bine.

Fiind la tine acasă poţi să mănânci aşa, să mai treci şi prin bucătărie din când în când. Aşa sunt convinsă că o să scap de cele două kilograme. Ieri am făcut şi exerciţiu fizic pentru că am dat zăpada”, a spus Maria Dragomiroiu, la un post de televiziune.