Mamica a doi copii credea ca le va face o super surpriza dupa ce le-a cumparat un plus nou.

Animalul de plus albastru continea un pericol real pentru orice copil. Pana si pentru un adult. Shannon Brandon, in varsta de 22 de ani, a dat £4.99 pe un hipopotam de plus. Animalul a fost cumparat de la Aldi, din Chesterfield.

A cumparat o jucarie pentru copiii si a fost la un pas de tragedie

Femeia a vrut sa le faca o surpriza fiicelor sale: Heidi, de 1 an, si Ava, de doi ani. A cumparat animalul de plus si le-a dat fetelor sa se joace cu el, pe rand. La un moment dat, Ava, de 2 ani, i-a spus mamei sale ca ‘nasul hipopotamului este cam ascutit’.

Asa ca tatal a luat jucaria si s-a dus cu sotia lui la magazinul Aldi. Au dus jucaria la managerul locatiei si l-au rugat sa inspecteze. Cand acesta a apasat mai tare pe nasul hipopotamului, a iesit din el o…