Livia Pop, cântăreața de muzică populară și de petrecere, a părăsit de urgență România. Artista a plecat în Franța, iar motivul este cât se poate de întemeiat.

Livia Pop, cântăreața de muzică populară și de petrecere din zona Maramuresului, a decis să se mute pentru o perioada în Franța, după ce sora ei, stabilită de câțiva ani în Paris, a născut și a chemat-o pentru a fi alături de ea. Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, tânăra cântăreață și-a luat bilet de avion și a plecat imediat în orașul iubirii. „Am decis să „părăsesc” România pentru o perioada de o luna. Am venit în Franța. Parisul e ca și a doua casă pentru mine pentru că sora mea locuiește aici și vin cât de des pot ca să-mi văd cele două nepoțele pe care le ador. Recent a nascut și m-a rugat să vin să o ajut pentru câteva săptămâni. În plus, am și foarte multe evenimente amânate din cauza situației de coronavirus, dar împreună cu prietena mea Laura, cea mai bună organizatoare de evenimente din Paris, încercăm să găsim soluții de compromis. Ne descurcăm cum putem, a trecut deja foarte mult timp de când toate restaurantele sunt închise, oamenii nu mai pot să stea fără să își boteze copiii, spre exemplu. Așa că acceptă să facă evenimentele mult mai mici, în limita numărului admis de persoane și de cele mai multe ori chiar la ei acasă”, a declarat Livia Pop.

Cunoscuta artistă s-a mutat a Paris! Motivul pentru care a luat decizia

Chiar dacă a plecat, Livia Pop păstrează în continuare legătura cu fanii ei prin intermediul rețelelor de socializare. Cântăreața postează adesea imagini și clipuri video din viața ei de zi cu zi din Franța. „Bine că sunt florariile deschise, că în rest totul este închis!”, a scris cântăreața de muzică de petrecere pe Instagram.

Cântăreața a ajuns deja pe culmile succesului, melodiile ei fiind mereu în topul preferințelor ascultătorilor, iar fanii nu sunt deloc puțini la număr. Artista a lansat piese de succes alături de artiști celebri, precum Florin Salam sau Alex de la Orăștie. Cea mai recentă piesă se numește „Dragoste, joc de noroc”, iar în scurt timp va lansa un colaj cu manele celebre.0