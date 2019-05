Renate Weber este europarlamentar, avocat, activist pentru drepturile omului și political adviser. Dar nu numai atât. Om de cultură, Renate Weber iubește muzica de operă și citește foarte mult. Și-a descoperit, cu surprindere, talentul actoricesc, jucând în trei piese de teatru – «Seven», «Vagina’s monologues» și «Speak truth to power» – și primind aplauze la scenă deschisă. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a prezentat, în exclusivitate, episoade emoționante din viața Renatei Weber, fiecare dintre ele dezvăluind o altă experiență de viață plină de semnificații. (CITEȘTE ȘI: CELEBRA EUROPARLAMENTARĂ RENATE WEBER, MĂRTURII EMOȚIONANTE DESPRE FAMILIA SA + CUM A AJUNS SĂ JOACE ÎN TREI REMARCABILE PIESE DE TEATRU)

Renate Weber și-a început cariera ca avocat în 1979 – la Rădăuți -, unul dintre clienții săi fiind chiar tatăl Sofiei Vicoveana, celebra cântăreață de muzică populară. Imediat după Revoluția din 1989, s-a implicat activ în construirea unor organizații care să apere drepturile omului. Renate Weber este primul reprezentant al României căruia i s-a încredințat conducerea unei misiuni UE de observare a alegerilor, în 2008. În același an, l-a invitat în Parlamentul European – pentru a vorbi despre atrocitățile prin care au trecut femeile din Congo – pe „unul dintre cei mai extraordinari oameni ai Planetei”, doctorul ginecolog congolez Denis Mukwege, cel care avea să primească, ulterior, Premiul Nobel pentru Pace.

Renate Weber a susținut și susține nu numai drepturile femeilor, ci și încurajarea acestora în ceea ce privește lupta cu cancerul, în special cu cancerul de col uterin. A fost diagnosticată, la rândul său, cu cancer, dar a avut tăria de a trece peste acest șoc și, printr-o operație invazivă, totul a revenit la normal. ”Mie sau altor femei ni se întâmplă și astfel de lucruri și trebuie să avem tăria să facem ce trebuie. Operația am făcut-o în România, în spital de stat, au trecut de atunci opt ani, deci sper să fie totul bine”, spune Renate Weber. (NU RATA: CE LEGĂTURĂ SPECIALĂ A EXISTAT ÎNTRE RENATE WEBER ȘI TATĂL SOFIEI VICOVEANCA: ”CUVINTELE LUI M-AU URMĂRIT TOT TIMPUL…”)

”Mă liniștesc când mă uit la ea”

La sfârșitul anului trecut, Renate Weber a avut parte de o mare surpriză. O pisică a intrat în curte și s-a așezat pe balansoar. De atunci, Renate Weber și… Mitzi au o relație cu totul specială. ”Ghemotocul cu blăniță” este mereu în centrul atenției, iar toate problemele – spune Renate Weber – își găsesc rezolvarea atunci când Mitzi este mângâiată.

”De curând, un nou personaj a intrat în viața mea și în sufletul meu, o pisicuță a străzii care, prin noiembrie, anul trecut, când avea vreo 9-10 luni, a apărut în curtea mea și s-a adăpostit pe un balansoar. Am luat-o în casă și de atunci încerc să înțeleg cum e posibil ca un ghemotoc cu blăniță să-mi intre atât de mult în suflet. Mă panichez când iese afară și lipsește cu orele, mă liniștesc când mă uit la ea, iar când o mângâi simt că, orice probleme aș avea, voi găsi o rezolvare. Am încercat să-i spun Melania, inspirată fiind de Rodica Ojog Brasoveanu și personajele ei – Melania și motanul Mirciulică -, dar n-a fost impresionată, așa că a rămas pur și simplu Mitzi”, mărturisește Renate Weber. (VEZI ȘI AICI: CUNOSCUTA „CONFIDENTĂ” A PREȘEDINTELUI NE-A MĂRTURISIT DE CE S-A RETRAS DE LA COTROCENI: „AM ÎNȚELES CĂ NU AM VOIE SĂ CAD ÎN DEPRESIE!” + CUM A „ÎNVINS” CANCERUL)

Renate Weber și protecția drepturilor minorităților naționale

Renate Weber a publicat peste 50 de lucrări, în special referitoare la protecția drepturilor minorităților naționale, dintre care pot fi amintite: