În urmă cu câteva minute a avut loc un cutremur în București. A durat câteva secunde, dar s-a resimțit destul de tare. Anunțul pe care l-a făcut Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

UPDATE, ORA 13.57. Magnitudine revizuită la 4,6

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit, a treia oară, datele cutremurului de miercuri, 14 martie 2018, din zona Vrancea.

„In ziua de 14/03/2018 la ora 12:24:49(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 4.6 pe scara Richter, la adancimea de 139km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de III grad(e) Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(41km), Covasna(49km), Odobești(54km), Slănic-Moldova(56km), Buzău(58km)”

UPDATE, ORA 12,51

INCDFP a revizuit din nou magnitudinea sesimului și adâncimea la care s-a produs, dar și zona exactă.

„In ziua de 14/03/2018 la ora 12:24:49 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 4.4 pe scara Richter, la adancimea de 137 km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de III grad(e) Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (39km), Covasna (51km), Odobești (53km), Buzău (54km), Râmnicu Sărat (56km)”, transmit seismologii.

UPDATE, ORA 12.45

Seismologii au revizuit magnitudinea cutremurului care s-a resimțit în Capitală și adâncimea la care s-a produs.

„În ziua de 14/03/2018 la ora 12:24:49 (ora României) s-a produs în Zona seismica Vrancea, județul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 4.6 pe scara Richter, la adâncimea de 140 de kilometri. Intensitatea cutremurului în zona epicentrala a fost de III grade Mercalli”, este noul anunț al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Știrea inițială:

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 14/03/2018 la ora 12:24:45(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 4.7 pe scara Richter, la adancimea de 157.503km

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (41km), Covasna (45km), Slănic-Moldova (52km), Târgu Secuiesc (55km), Odobești (56km).