Cutremur în lumea televiziunii din România! Prezentatoarea-vedetă a postului a demisionat! + Declarații în premieră! A fost vreme de 11 ani printre cele mai apreciate figuri din trustul Antena

Una dintre cele mai vechi și îndrăgite prezentatoare din Antenă a decis să pună stop colaborării cu trust-ul care a consacract-o! După 11 ani în care a prezentat nenumărate emisiuni, vedeta a luat hotărârea să pornească pe un alt drum, iar CANCAN.RO are primele declarații despre demisionarea-bombă!

Una dintre cele mai cunoscute și iubite vedete ale Antena Stars a demisionat! Este vorba despre Ramona Ilie! Vedeta a decis să spună ”adio” postului TV după 11 ani de colaborare! De mai bine de un deceniu petrecut în cadrul trust-ului care a făcut-o celebră, aceasta a prezentat nenumărate emisiuni, precum ”Star News”, ”Star matinal”, ”Showbiz Report” și nu numai. Ramona a făcut echipă deseori cu alți colegi din domeniu, precum Andrei Ștefănescu, Cătălin Cazacu sau Natalia Mateuț.

Ramona Ilie: „Acum îmi îndrept atenția spre viitor”

Pentru CANCAN.RO, Ramona Ilie a făcut primele declarații despre demisia-bombă de la Antena Stars!

”După 11 ani minunați la Antena Stars, în care am avut oportunitatea să cresc profesional și să trăiesc momente extraordinare, am simțit că a venit timpul pentru o nouă etapă în cariera mea. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat, pentru colegii deosebiți alături de care am lucrat și pentru fiecare experiență care m-a format. Rămân cu amintiri frumoase și cu respect pentru tot ce a însemnat această perioadă, iar acum îmi îndrept atenția spre viitor și spre alte proiecte TV care să mă inspire și să mă definească”, a declarat Ramona Ilie în exclusivitate pentru CANCAN.

Schimbări majore la Antena Stars în 2025

Demisia subită a Ramonei Ilie de la Antena Stars nu este singura schimbare, însă! Anul 2025 a venit cu o serie de noutăți în cadrul televiziunii care pare că mută oamenii de pe o zi pe altă, de colo, colo.

Mădălin Ionescu a fost prima ”victimă” a șefilor din Antenă. După ce ar fi lipsit deseori de la emisiunea ”Viața fără filtru”, prezentatorul a fost concediat, iar în locul său a fost adusă Natalia Mateuț, care înainte prezenta ”Xtra Night Show”, alături de Andrei Ștefănescu.

În locul Nataliei, alături de Andrei, a fost adusă Nasrin Ameri, o altă prezentatoare care a dispărut subit din grilă. Nu știm cine de cine s-a lepădat la acel moment, însă, pare-se, acum, bruneta a revenit la sentimente mai bune și s-a reîntors pe micile ecrane.

O altă schimbare majoră a fost venirea lui Marius Niță, de la România TV. Prezentatorul face acum echipă cu Geanina Ilieș, la știri.

Nu în ultimul rând, și Gabriela Cristea a renunțat la proiectul ”Mireasa: Capriciile iubirii”, pe motiv că vrea să petreacă timp alături de familia sa.

Dovadă că șefii din Antenă sunt destul de imprevizibili și fac schimbări peste schimbări, acum se pare că și Ramona Ilie și-a luat ”adio” de la ei. Suntem foarte curioși cine va mai fi adus peste noapte sau, din contră, cine va fi trimis acasă, însă, până una, alta, rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO, căci doar de la noi aflați tot! Întotdeauna! 👀

