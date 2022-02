Cutremur în România, aproape de miezul nopții. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

Un cutremur s-a produs pe 14 februarie 2022 în România, la ora 23:21:07 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, Buzău, conform anunțului făcut de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

A fost vorba de un seism cu magnitudinea 3.0 grade, la adâncimea de 123 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 66 km NE de Ploiești, 69 km E de Brașov, 117 km N de București, 121 km V de Brăila, 124 km V de Galați, 128 km S de Bacău, 141 km NE de Pitești, 182 km N de Ruse, 183 km E de Sibiu și 209 km SV de Iași.

Când vom avea un cutremur major în România

În România, de la începutul anului, au avut loc mai multe cutremure, de diferite magnitudini. Prof. Dr. Ing. Gheorghe Mărmureanu a oferit detalii despre marele seism despre care se tot vorbește că ar urma să lovească țara noastră.

“Va fi un cutremur cu o magnitudine de peste 7, cu efecte puternice, însă acest lucru depinde de o multitudine de factori și parametri, precum: ora, anotimpul, locația, epicentrul, unde îi va prinde pe oameni, la serviciu, acasă, la școală etc. De exemplu, la cutremurul din 4 martie 1977, au căzut multe clădiri. Am văzut blocuri care s-au prăbușit, deși altele care erau în proximitate, mai rău construite, nu au căzut. Prin urmare, a depins și de direcția, poziția, cutremurului. Sunt o mulțime de factori cu privire la producerea cutremurelor. Nu este o chestiune de ghicit cum se va întâmpla exact. Am scris numeroase cărți pe această temă, acolo am arătat în detaliu. De exemplu, a fost un cutremur în 1802, cel mai mare ca anvergură, dar nu a murit nimeni. S-a simțit de la Moscova până la Cairo. Este adevărat că au căzut foarte multe biserici și clădiri. Și, din aceste motive, vă spun că lucrurile sunt foarte relative”, a declarat Prof. Dr. Ing. Mărmureanu, la România TV.

