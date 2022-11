Cuza dezvăluie de ce adoarme singur în fiecare noapte târziu: “Pentru mine contează ca o femeie să fie…”

Dacă întocmești bilanțul proiectelor în care este implicat Cuza, începi să înțelegi de ce olteanul nu se mai dedică și unei iubite care să-l completeze. Poate că influencerul nu are nevoie de o completare, fiind deja jumătatea lui Popescu la Radio ZU, a lui Emi la „Te cunosc de undeva!” și a colegilor de la „Neatza de Weekend”, mulți la număr. Însă am încercat să aflăm ce tipar feminin îl atrage pe Cuza, dar și de ce este, totuși, singur, ca să știe fanele cum pot aborda problema. Adrian Popescu a făcut destăinuiri importante, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Ultima apariție oficială a craiului de la Târgiu-Jiu alături de o domnișoară a fost în anul 2021, însă zvonurile nu au fost nici confirmate, nici infirmate de către Cuza. Imaginea „incriminatoare” datează din august anul trecut, când entertainerul a pășit pe pământ italian alături de o tânără cu aer exotic. Cei doi s-au pozat la fântâna din Roma, unde probabil și-au pus și o dorință. Aparent, aceasta s-a îndeplinit, din moment ce poza încă rezistă pe Instagram. Ori au rămas doar prieteni…

„Cuza s-a uitat după domnișoare!”

CANCAN.RO: Nu-ți zice și Emi «Tu când, Adiță, tu când?»?

Cuza: Nu, pare unchiul ăla bun, care nu te întreabă «Dar voi copii când faceți?».

CANCAN.RO: Voiam să te întreb despre ieșirea de la Nuba, acum suntem la LOFT, mi se pare că ești foarte activ pe partea asta?!

Cuza: Absolut deloc, chiar nu mai ieșisem în club de trei luni și am ieșit la petrecerea burlacilor unui prieten de-ai noștri de la Târgu-Jiu, din copilărie, drept dovadă, ăsta e motivul pentru care eram nouă hăndrălăi la o singură masă. Pentru că noi așa credem, că la petrecerea burlacilor nu sunt femei. Noi am venit, am băut niște vin, înainte fuseserăm să mâncăm ceva și aia a fost seara noastră.

CANCAN.RO: La petrecerea burlacilor e ultima seară în care e voie cu fete?

Cuza: N-a fost petrecerea mea, la petrecerea mea a burlacilor…nu mă bag! Dar la noi a fost doar cu băieții, am fost de la 15 băieți am rămas doar nouă, cred, am băut vin toată seara. S-a speculat că ne-am uitat după domnișoare, trebuia să scrie «Cuza s-a uitat după domnișoare!», pentru că ceilalți erau căsătoriți sau urmează să se căsătorească.

CANCAN.RO: Și să nu băgăm ceartă în casă…

Cuza: Evident, doar eu m-am uitat! Și e normal să mă uit, dacă nu m-aș uita, ar fi o problemă!

„Și eu învăț, la rândul meu, să fiu bărbat…”

CANCAN.RO: Dar în adolescență cum era, dacă acum ieși la LOFT și la Nuba?

Cuza: Am avut o viață atât de frumoasă toată adolescența, o adolescență cu puțini bani, dar multă distracție. N-aș fi pariat pe mine în adolescență. Nici acum nu e vreun pariu câștigat, dar m-am surprins uneori, în unele decizii, care au fost pozitive.

CANCAN.RO: Dar în interacțiunea cu sexul frumos simți că e importantă poziția pe care o ocupi la nivel social?

Cuza: În interacținea cu orice om sunt foarte mulți factori de care se ține cont, de la poziție, până la financiar, până la bun-simț, până la prezență, până la haine, până la cum miroși. Sunt o grămadă de factori, ca și pentru mine, de altfel.

Și pentru mine contează ca o femeie să fie drăguță, să fie curată, poate cu atât mai mult să aibă și un obiectiv, un țel și tot așa. Acum să nu transformăm asta într-o țintă stupidă, în care să căutăm doar aia sau doar aia. Normal că contează.

CANCAN.RO: Eu ți le mai și știu pe cele din urmă, pe fete, mie mi se pare că nu ai un tipar neapărat…

Cuza: Ba da, bunul-simț, femeia care știe să fie femeie, femeia care nu a uitat să fie femeie, din punctul meu de vedere. Să nu se înțeleagă greșit, femeia care e în rolul ăla de femeie și știe să fie sensibilă, frumoasă, fragilă, ăla e tiparul meu, nu neapărat ca aspect. Eu n-am un tipar ca aspect.

Nu e blondă, brunetă, înaltă, scundă, nu, să știi să fii femeie! Și eu învăț, la rândul meu, să fiu bărbat, pentru că și asta e o luptă. Și noi uităm să fim bărbați, și ele uită să fie femei. Nu toate și nu toți, dar e un trend, parcă îl văd!

