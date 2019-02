Dacia a anunțat ofertele pentru Rabla 2019. Vezi cât costă Logan, Sandero și Duster

Dacia a anuntat ofertele pregatite pentru programul Rabla 2019, ce va debuta in perioada urmatoare.



Conform unui comunicat remis Ziare.com, pretul Dacia Logan prin programul Rabla 2019 porneste de la 6.990 de euro cu TVA inclus. La acesti bani veti primi un model cu motor pe benzina de 1 litru (SCe 73 CP), ce vine cu urmatoarele dotari: aer conditionat cu reglare manuala, proiectoare de ceata, inchidere centralizata, iluminare portbagaj, Radio 2 DIN 2x15W MP3, priza Jack, USB, Bluetooth si asistenta la plecarea din rampa.

Cel mai ieftin Sandero din programul Rabla 2019 costa 7.190 de euro si vine cu aceeasi motorizare SCe 73, dar si aceleasi dotari precum cele ale Daciei Logan. In schimb, Sandero Stepway prin programul Rabla 2019 are un pret de 9.930 de euro pentru motorizarea pe benzina TCe 90.

Ca dotari, pentru Sandero Stepway regasim sistem de navigatie si multimedia cu ecran tactcil de 7”, priza USB, Bluetooth, cruise control, senzori de parcare pe spate, start&stop, functie eco-mode, oglinzi laterale electrice si incalzite plus computer de bord.

Dacia Duster la 13.430 de euro

Pretul pentru Dacia Duster in programul Rabla 2019 este de 13.430 de euro, in versiunea diesel dci 115 cp 2WD. Dotarile Dacia Duster in versiunea pentru Rabla 2019 sunt urmatoarele: ESP+ASR, limitator de viteza, computer de bord, inchidere centralizata, sistem de monitorizare a presiunii in pneuri si senzor de lumina.

Dacia Logan MCV are un pret de 7.990 de euro in programul Rabla 2019, in versiunea pe benzina SCe 73. Dotarile sunt aceleasi precum cele de la Dacia Logan si Sandero: aer conditionat cu reglare manuala, proiectoare de ceata, inchidere centralizata, iluminare portbagaj, Radio 2 DIN 2x15W MP3, priza Jack, USB, Bluetooth si asistenta la plecarea din rampa.

Dacia Lodgy prin programul Rabla 2019 are un pret de 12.330 de euro, in versiunea diesel dCI 95, cu 7 locuri. Dotarile sunt urmatoarele: ABS+EBD+ESP, sistem de monitorizare a presiunii in pneuri, geamuri electrice fata, inchidere centralizata, radio cu MP3, priza jack, usb si Bluetooth.

In schimb, Dacia Dokker prin programul Rabla 2019 costa 11.180 euro in versiunea diesel dCi 75. Dotarile sunt aceleasi precum cele de la Lodgy. Deocamdata nu se stie cand incepe programul Rabla 2019, insa cel mai probabil va mai dura cel putin doua luni, avand in vedere ca bugetul nu a fost inca aprobat. Totusi, dealerii auto primesc deja precomenzi pentru modelele disponibile.