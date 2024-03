Daiana Anghel și Sorin Gonțea de la Power Couple au plecat acasă cu o sumă imensă de bani. Câți euro le-a dat Antena 1

Miercuri, 13 martie, a fost difuzată marea finală a emisiunii Power Couple România. Câștigătorii primului sezon sunt Daiana Anghel și Sorin Gonțea. Cei doi au plecat acasă cu trofeul, dar și cu o sumă imensă de bani de la Antena 1.

Anamaria și Tudor Ionescu, Oana Matache și Radu Siffredi, Daiana Anghel și Sorin Gonțea au fost cele trei cupluri finaliste care s-au luptat pentru marele premiu. Concurenții au avut de trecut o probă de rezistență foarte dificilă. În timp ce susțineau o greutate semnificativă, au traversat un val de căldură, ploi torențiale, vânt și ninsori.

Primii care au renunțat au fost Anamaria și Tudor Ionescu, urmați de Oana Matache și Radu Siffredi. Astfel că trofeul a ajuns la Daiana Anghel și Sorin Gonțea, care s-au arătat extrem de entuziasmați pentru reușită.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea se iubesc de mai bine de 10 ani. Ei au reușit să câștige trofeul primului Power Couple România, dar și o sumă frumușică de bani. Premiul pus la bătaie de Antena 1 a fost în valoare de 50.000 de euro. Cei doi au acceptat provocarea de a participa la această competiție, fiind conștienți atât de părțile bune, cât și de cele mai puțin plăcute ale relației lor.

Noi avem aproape 10 ani de când suntem împreună și încă sunt lucruri pe care nu le știm unul despre celălalt. Noi nu putem spune că am avut o primă întâlnire romantică, pentru că ne știam de mai mult timp.”, a spus Daiana Anghel la AntenaPlay.

Creatoarea de conținut a oferit câteva detalii despre participarea la Power Couple România. În cadrul competiției, a avut de înfruntat mai multe probe dificile, inclusiv unele în care a fost nevoită să se lupte cu cea mai mare teamă a ei, legată de înălțime.

„Probele au fost foarte grele, din punctul meu de vedere. Eu am o mare problemă cu înălțimea, de aceea am fost provocată să-mi înfrunt cea mai mare teamă. A fost intens, emoționant, greu și foarte frumos. Ne-am depășit limitele și ne-am descoperit în situații în care niciun alt context nu ne-ar fi pus.”, a Daiana Anghel la Neatza cu Răzvan și Dani.