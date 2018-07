Dalic aprinde semifinala Croația-Anglia: „Dacă am fi avut banii Angliei, cine știe câte trofee am fi avut!”

Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalic a declarat înaintea duelului de astăzi de la Moscova din semifinala Cupei Mondiale, că respectă Anglia dar vrea ca elevii săi să se califice în finală.

Dalic a dezvăluit că englezii nu au niciun secret pentru el și știe foarte bine la ce să se aștepte în această seară.

„Suntem concentraţi pe Anglia, o echipă tânără, de foarte bună calitate, care s-a descurcat uşor cu Suedia, un adversar dificil. Ştim că şi Anglia ne analizează jocul. Îi respectăm, dar credem în forţele noastre şi nu ne temem de nimeni. Anglia are Premier League, un campionat mult mai puternic ca al nostru. Nu eram aşteptaţi să fim aici, dar merităm să fim aici. Suntem o ţară mică şi pentru noi era importantă să urcăm pe scara mondială. Înainte de semifinala de la Mondialul 1998, puţini oameni cunoşteau Croaţia şi a fost bine pentru promovarea unei ţări noi independente. Tot ce se petrece în Croaţia, cu rezultatele noastre, este o nebunie. Oamenii sărbătoresc succesele noastre în stradă, ceea ce spune mult. Pentru noi e deja un succes că am ajuns aici. Ţări mari ca Argentina, Brazilia sunt deja în vacanţă. Dacă noi am fi avut banii Angliei, cine ştie câte trofee am fi avut în mâna noastră”, a declarat Zlatko Dalic.

Duelul Croația- Anglia va fi arbitrat de turcul Cuneyt Cakir, cel care a mai arbitrat la CM 2018 jocurile Maroc-Iran şi Nigeria – Argentina, acesta urmând a fi ajutat de compatrioţii săi Bahattin Duran şi Tarik Ongun

Semifinala dintre Croația și Anglia va avea loc de la ora 21:00, duelul fiind transmis în direct de TVR 1 și TVR HD.

Echipele probabile Croația- Anglia:

Croaţia: Subasic – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic – Rakitic, Brozovic – Rebic, Modric, Perisic – Mandzukic.

Selecţioner: Zlatko Dalic

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young – Sterling, Kane.

Selecţioner: Gareth Southgate.