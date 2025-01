Dalida din Las Fierbinţi a recunoscut abia acum: „S-a schimbat total”. Soţul i-a dat viaţa peste cap complet!

Ecaterina Ladin sau Dalida cum o știe toată lumea datorită personajului interpretat în Las Fierbinți (Pro TV) reușește să îmbine armonios viața de familie cu proiectele profesionale. 2011 a fost anul marilor schimbări pentru actriță, care a început o relație cu Laurențiu, bărbatul alături de care și-a întemeiat o familie și tatăl celor 3 băieți ai săi, dar și serialul fenomen de comedie care i-a adus un capital de simpatie, Ecaterina fiind strigată uneori pe stradă Dalida. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Ecaterina Ladin ne-a dezvăluit secretul unei căsnicii fericite, după 10 ani, care a fost cel mai inedit cadou cu care partenerul de viață a surprins-o, dar și cum este relația cu mama soacră.

Ecaterina Ladin și Laurențiu sunt suflete pereche și acest lucru reiese clar din declarațiile actriței. Cei doi sunt părinții a 3 băieți – Marcu (9 ani), Petru (4 ani) și juniorul Roman Cassian, care a împlinit în decembrie un an. Au o familie numeroasă, provocări pe măsură, dar au găsit rețeta perfectă de conviețuire.

Ecaterina Ladin: “A fost un cadou pe care nu am cum să-l uit și e o dovadă că mă iubește foarte mult”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai frumos cadou pe care ți l-a făcut soțul de-a lungul timpului cu ocazia zilei de naștere sau a zilei de nume?

Ecaterina Ladin: Bine, el mă surprinde tot timpul și e un soț exact pe sufletul meu și pe ce-mi trebuie mie. Dar așa dacă e să luăm în afară de trei băieți pe care mi i-a dăruit, când am făcut 40 de ani mi-a adus-o din Chișinău pe prietena mea cea mai bună, de fapt prietena mea dintotdeauna. Fără să știu, ne-a luat bilete, ne-a dus la aeroport. Noi nu știam unde mergem, nu știam că ea vine la București și la aeroport ne-a dat biletele spre Paris și cu cazare cu totul organizat, 3 zile am fost la Paris, noi două, eu cu prietena mea. Ăsta a fost un cadou pe care nu am cum să-l uit și m-a atins și la suflet și am și amintiri frumoase și e o dovadă că mă iubește foarte mult.

CANCAN.RO: Într-adevăr foarte frumos și s-a gândit așa la toate detaliile. Dar tu, de-a lungul timpului, cu ce l-ai surprins așa, un cadou memorabil?

Ecaterina Ladin: În afară că i-am oferit trei băieți (n.r râde)

CANCAN.RO: Ăsta e cadoul comun.

Ecaterina Ladin: Ăsta e cadoul comun, da! Cu trezitul noaptea făcând lapte, cu făcutul mâncării, făcutul curățeniei, cu astea îl surprind. O să mă gândesc la asta. Mi-ai dat o temă pentru acasă!

Ecaterina Ladin: “Eu sunt mai mare decât el cu un an și un pic, dar el zice că sunt mai mare cu 2 ani”

CANCAN.RO: Ce diferență de vârstă este între voi?

Ecaterina Ladin: Eu sunt mai mare decât el cu un an și un pic, dar el zice că sunt mai mare cu 2 ani, că într-adevăr o lună în an eu sunt mai mare decât el cu 2 ani, e numai o lună, de fapt cu un an și câteva luni.

CANCAN.RO: De câți ani sunteți voi împreună? Mi se pare că vă știți…

Ecaterina Ladin: Și mie mi se pare că dintotdeauna și nu văd viața fără el. Parcă nu-mi aduc aminte nimic până la el cumva. Păi suntem din 2011 de când a început și “Las Fierbinți”.

CANCAN.RO: Mulți înainte. Deci a fost așa un an norocos, v-ați și întâlnit, ai și început un proiect de succes.

Ecaterina Ladin: Da, atunci am revenit și în teatru, am revenit și la televiziune și viața mi s-a schimbat total. Deci 2011 a fost anul meu de schimbare de traseu, de soartă, de drumuri, de alegeri, de tot ce se poate.

Cum se înțelege Dalida cu soacra

CANCAN.RO: Cum e relația noră-soacră? Sau sunteți precum mamă – fiică?

Ecaterina Ladin: Eu n-am crezut niciodată în mamă – fiică, soacră – noră. Fiecare om are o singură mamă pe fața pământului, că poți să te apropii, să ai o relație și să ajungă să te iubească foarte mult da, dar niciodată ca pe copilul ei. Nu cred în asta. Avem o relație foarte bună, n-am ce să zic. Bine, eu și Laurențiu ne-am și căsătorit deja la 32 de ani, eram oameni maturi.

CANCAN.RO: Fiecare cu tabieturile lui.

Fiecare cu treaba lui cumva, dar a venit de la sine, se căsătorește băiatul. E o relație normală. Bineînțeles că ne cer ajutorul, ne ajută, deci asta este relația: una bună, normală.

Foto: Instagram

