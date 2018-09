Damian Drăghici a cerut-o de soție pe Cristina Stroe în direct, la TV! Cum a reacționat iubita mai tinerică

Orice femeie își dorește ca bărbatul iubit să-i pună marea întrebare: “Vrei să fii soția mea?” într-un cadru cu totul și cu totul deosebit. Și… după multe ore de gândire, Damian Drăghici s-a decis să-i ofere inelul de logodnă iubitei sale, Cristina Stroe, în cadrul unui emisiuni, care era difuzată în direct la televizor. Întrebarea artistului a surprins-o extrem de mult pe partenera mai tinerică, pentru că, de fapt, relația dintre ei era pe butuci în ultima vreme.



Damian Drăghici a cerut-o de soție pe Cristina Stroe în direct, la TV

Cristina Stroe și Damian Drăghici au cântat împreună azi în cadrul emisiunii “Vorbește lumea” și, la final, cântărețul a îngenunchiat și, având un superb inel în mână, i-a spus: “Vreau să fii soția mea, pentru că te iubesc mult de tot”.

Inițiativa artistului de 48 de ani a luat-o total prin surprindere pe tânăra artistă: “Pe bune? Voi știați toți?”. Au fost însă multe momente de pauză și… după câteva replici de-ale lui Cove și Adela Popescu, Cristina Stroe a spus un simplu: “Ok”. Momentul emoționant a fost filmat de Adela Popescu, care a a scris în dreptul înregistrării postată pe Facebook-ul ei: “Cerere in casatorie in direct. Damian Draghici, you did it! 👏 👏 👏 🎉 🎉 🎉”.

“Ok, puteai să nu faci asta la televizor. De acum vor urma niște ani și mai frumoși. Sunt extrem de emoționată, nu știu cum să mă comport. Nu sunt genul să-mi fac viața publică. Aș prefera măcar să mă fi gândit, e incontrolabil. Sunt emoționată, îmi doream să existe această cerere, dar nu la televizor. Orice femeie își dorește acest lucru, mai ales din partea bărbatul pe care îl iubește. Nu mă așteptam. Cererea asta în căsătorie nu cred că a venit ca o ultimă opțiune, nu mă așteptam. Am trecut amândoi prin niște chestii foarte mari anul acesta și a fost greu să facem față tuturor emoțiilor pe care le-am trăit. Dacă e să facem nunta, să nu o facem la televizor.”, a reacționat frumoasa brunetă.

Surpriza a fost cu adevărat neașteptată, pentru că, în ultima vreme, relația dintre cei doi nu era ca pe roze. Iar celebrul lăutar nu s-a ferit să vorbească despre acest aspect.

“Nu era pregătită pentru că am avut niște zile mai grele. Eram certați, cu ultimatum, cu tot. Noi nici nu vorbeam, am supărat-o”, a explicat Damian Drăghici.

Cerere in casatorie in direct. Damian Draghici, you did it! 👏👏👏🎉🎉🎉 Publicată de Adela Popescu pe Luni, 17 Septembrie 2018

Mesajul postat de Cristina Stroe după ce a primit inelul de logodnă de la Damian Drăghici

La câteva ore bune după fericitul moment, Cristina Stroe a făcut o postare emoționantă pe pagina ei de Facebook, unde a distribuit și filmarea făcută de Adela Popescu în momentul în care ea a primit inelul de logodnă de la Damian Drăghici.

“In ultimul an am invatat ca dragostea trebuie traita, simtita si mai putin expusa sau transpusa in cuvinte, caci atunci cand vine vorba de mine si de Damian, nonverbalul dintre noi este mai puternic decat verbalul altora. In ceea ce priveste ultimul an a fost unul plin de provocari, de incercari, dar si de realizari, un an in care am simtit mai mult, am trait fiecare clipa si am iubit intens, toate astea alaturi de barbatul pe care il am langa mine. Am invatat impreuna din lucrurile pe care le-am traversat impreuna. Anul asta pot spune ca am evoluat impreuna din toate punctele de vedere si fiecare a inteles ca nici un vis nu-i prea indraznet si ca tot ce-ti doresti se poate indeplini. Cu siguranta unul dintre cele mai emotionante momente din viata unui cuplu este, fara doar si poate, cererea in casatorie. Nu m-am asteptat ca acest lucru sa se intample nici o secunda, mai ales in contextul in care ne aflam, la televizor. Simtindu-ma coplesita de fosta relatie, nu mi-a trecut prin cap absolut deloc ca un lucru atat de special si intim sa fie facut public, asa ca m-am blocat si nu am stiut cum sa reactionez. Stiam ca Damian este spontan si imprevizibil, insa nu m-am gandit la asta. Dincolo de urcusurile si coborasurile din relatia noastra, doua lucruri esentiale ne-au unit: dagostea ne-a facut sa trecem peste orice obstacol si pasiunea si viziunea comuna pe care o avem pentru muzica.

Tot ce simt si tot ce pot sa spun se rezuma la faptul ca sunt fericita, iubesc si sunt iubita.

Damian Draghici, iti multumesc ca existi!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ” este mesajul postat de logodnica îndrăgitului artist pe pagina ei oficială de Facebook.

Mesajul făcut public de Damian Drăghici după ce s-a logodit cu femeia iubită, Cristina Stroe

După ce femeia alături de care vrea să își petreacă viața a acceptat inelul de logodnă, politicianul a așternut câteva rânduri pe o rețea de socializare, unde a dezvăluit că plănuia acest moment de ceva timp. De asemenea, el a mai mărturisit că viața lui s-a schimbat complet de când a cunoscut-o pe Cristina Stroe și că… nu-i oferă doar iubire, ci și inspirație.

“De-o vreme incoace, tot dau tarcoale gandului ca e vremea sa ii propun sa fie sotia mea, dar nu prea am stiut cum. In general e visul oricarei femei sa fie cerute in casatorie intr-un mod cat mai original, poate nu este cel mai creativ sau romantic momentul in care s-a intamplat cererea, dar anul acesta mi-am propus sa fac tot ce simt si sa dau frau liber sentimentelor. Viata mea s-a schimbat radical de cand am cunoscut-o pe Cristina Stroe. Ma completeaza, ma linisteste si imi ofera dragostea de care am nevoie, iar, in egala masura, imi este pur si simplu inspiratie. Am avut emotii foarte mari, nu stiam cum o sa reactioneze si care va fi raspunsul ei, mai ales ca ea nu stia absoult nimic de ceea ce urma sa fac. Am traversat impreuna momente dificile, iar, in ultimele zile, am constientizat ca trebuie sa fac pasul asta. Acum am depasit toate situatiile si ne bucuram doar de emotiile frumoase care ne coplesesc.”, a scris lăutarul pe pagina lui oficială de Facebook.

Cei doi au o relație de un an. Anterior, muzicianul a fost căsătorit cu avocata Paula Rosenberg.

Damian Drăghici, premiat cu DISCUL DE AUR în 2017

Anul trecut, Damian Drăghici a obținut DISCUL DE AUR, după ce albumul său a înregistrat cele mai multe vânzări din România. Vă reamintim că viața lui nu a fost mereu în lumina reflectoarelor. În trecut, talentatul artist dormea pe străzi, cerşea şi nu avea nimic de mâncat. În urmă cu mai bine de un an, el a mărturisit într-un interviu că se pregăteşte să scoată o carte în paginile căreia îi veţi putea citi povestea de viaţă.

“Ni se acordă discul de aur pentru cele mai multe vânzări ale albumului «Damian & Brothers» (…) Nu ne aşteptam, pentru că este o revenire după 10 ani. (…) Drumul cel mai greu cred că este şi acum, că trebuie să aleg următoarea piesă şi niciodată nu ştiu ce e bine sau nu-i bine. În călătoria spre succes nu e aşa de importantă destinaţia, decât ceea ce devii tu, cum te schimbă acea călătorie. Cred că asta e mai important, pentru că odată ce ajungi acolo, trebuie să te menţii, trebuie să livrezi rezultate. (…) Da, e corect, pregătesc o carte. (…)”, a povestit Damian Drăghici în cadul emisiunii “Răi da’ buni” în primăvara anului 2017.