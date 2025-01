Damian Drăghici a compus coloana sonoră pentru filmul„Țăndări”! Din distribuția filmului lui Bogdan Naumovici fac parte cunoscuți actori de comedie

Celebrul interpret și compozitor Damian Drăghici semnează coloana sonoră a filmului „Țăndări”, primul lungmetraj al publicitarului Bogdan Naumovici.

Acțiunea filmului are loc în Movilița, unde primarul implică toată suflarea din sat în organizarea unui meci de fotbal. Dacă echipa Movilițele din Movilița va câștiga meciul împotriva echipei Țăndările din Țăndărești (antrenată de fostul primar movilițean), va primi și bugetul satului pe un an. Muzica special compusă de Damian Drăghici însoțește cele 102 minute ale filmului, pas cu pas, punctând toate întâmplările – de la planificarea meciului și a unor sabotaje împotriva echipei adverse, la desfășurarea acestuia, planurile pentru ridicarea unui parc de distracții și a unui eveniment în scop electoral.

Câteva imagini din studio, cu Damian Drăghici alături de instrumentiștii săi, au fost deja publicate în avans pentru fani, numai pe pagina oficială a filmului.

„Bogdan Naumovici și Laura Georgescu Baron mi-au prezentat ideea și conceptul proiectului. Apoi, am văzut imediat un first cut. M-am regăsit în el, stilistic vorbind. Se pupă bine cu ce fac eu muzical în proiectul Damian & Brothers. Bogdan și-a dorit, totuși, un sunet mai pregnant de fanfară, așa că am adus o echipa forță, o fanfară întreagă cu lautari extrem de talentați și am compus aproape 90 de teme muzicale. Și acum se zguduie studioul de la ritm. Petru Bârladeanu m-a ajutat atât la producție, cât și ca inginer de sunet și vreau să-i mulțumesc.

Îmi place filmul „Țăndări” pentru că arată realitatea brută. Arată viața reală, așa cum este ea, nu cum ne-am dori noi sa fie. De multe ori, avem impresia că tot ce vedem în film se întâmplă doar acolo, nu și în realitate. În acest caz, realitatea a dat viață filmului, nu invers. Bogdan vine cu geniul lui creativ și face ca totul să curgă de la sine. Este un film mișto, bun, te prinde. Merge pentru toate vârstele și cred că va fi un adevărat succes.

Mă simt onorat că am putut participa și că am pus umărul pentru a ajuta un prieten, pe Bogdan și o prietenă, pe Laura. Sper să fiți făcuți Țăndări de râs.”, spune Damian Drăghici.