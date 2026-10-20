Dan Alexa a renunțat la viața de noapte! Antrenorul s-a mutat departe de tentațiile din București pentru a-și face meseria

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„Să știi că am viața pe care mi-o doresc!” În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dan Alexa ne povestește ce face în această perioadă, cum își împarte timpul între fotbal și familie, dar și ce urmărește la televizor. Antrenorul este în continuare fan Asia Express și chiar le-a oferit câteva sfaturi lui Torje și Alexuc înainte de plecarea în competiție.

Stabilit în această perioadă la Timișoara, Dan Alexa se bucură de timpul petrecut alături de copiii săi. Fiul lui vine des în vizită, iar întâlnirile cu acesta și cu surorile lui sunt momente de care se bucură din plin. De altfel, antrenorul mărturisește că traversează o perioadă în care se simte bine atât pe plan profesional, cât și personal, și că are viața pe care și-o dorește.

„Mă bucur de absolut orice și, dacă fac ceva, îmi și asum”

Dincolo de familie și fotbal, Dan își face mereu timp pentru bunul său prieten, Gabi. Cei doi s-au revăzut recent la Vâlcea, unde, cu siguranță, au avut multe de povestit și au pus la cale câteva planuri de viitor. O prietenie cu de toate, am spune noi!

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Dan Alexa și viața de tătic!

CANCAN: Ce faci tu în perioada asta?

Dan Alexa: Păi, la Timișoara, sunt angrenat în proiectul acesta cu Poli, care este cel mai important pentru mine. Este o emoție, sunt legat profesional de acest proiect și este foarte important pentru mine. Îi am pe toți copiii la mine. Fiul meu vine destul de des și iubesc să stau cu el și cu surorile lui. Să știi că am viața pe care mi-o doresc. Important este și să câștig meciurile. Barometrul stării mele este rezultatul meciului, dar mă bucur de absolut orice și, dacă fac ceva, îmi și asum.

CANCAN: Prietenul tău de o viață, Gabi Tamaș, ce mai face?

Dan Alexa: M-am întâlnit cu el acum două zile. A avut un meci la Vâlcea, am stat puțin cu el și este bine, așa cum îl știm.

CANCAN: El zice că tu îl bagi în belele, Dan. Așa este? (râde)

Dan Alexa: Dar, după părerea ta, că ne cunoști pe amândoi, care pe care bagă în belele?

CANCAN: Eu zic că el pe tine. (râde)

Dan Alexa: Așa zic și eu! (râde)

CANCAN: Te uiți la Asia Express?

Dan Alexa: M-am mai uitat.

CANCAN: Cu cine ții?

Dan Alexa: Cu Torje și Alexuc.

CANCAN: Îi vezi în finală?

Dan Alexa: Da. Mi se par cei mai buni până în acest moment.

CANCAN: Ți-au cerut sfaturi înainte să plece în competiție?

Dan Alexa: Cu Torje am vorbit înainte să plece și i-am spus că nu există vreo strategie acolo, ci trebuie doar să fii autentic. Și văd că este. Este important să fii autentic și să te bucuri de experiență.

Dan Alexa face dezvăluiri despre Gabi, coechipierul lui de la Asia Express

Dan Alexa, despre prietenul său, Gabi Tamaș.

CANCAN: Conflictele nu au fost atât de mari în emisiune?

Dan Alexa: Nu, nu. Dar mai este timp! (râde)

CANCAN: Deci, momentan, numai stăm cu ochii pe tine. Ne suni tu dacă este cazul să mai faci ceva, da? (râde)

Dan Alexa: Da! (râde)

CANCAN: Dar cu viața amoroasă cum stai?

Dan Alexa: Bine! (râde)

NU RATA: „Cel mai mare șprițar” cu care Gabi Tamaș a fost coleg: „Bine, acum putem vorbi despre…”

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