Dan Alexa, dezvăluiri despre divorţ. De ce s-a despărţit, de fapt, antrenorul de fosta soţie: „Cred că am fost imatur în relație”

Dan Alexa, dezvăluiri despre divorţ! De-a lungul timpului, antrenorul a fost extrem de discret în ceea ce priveşte viaţa sa personală. De aceea, informaţiile apărute în presă cu privire la separarea de fosta sa parteneră au fost confirmate de acesta mult mai târziu. Astfel, în cadrul unui interviu a explicat care au fost adevăratete motive ale rupturii.

Dan Alexa a vorbit pentru Antena Stars despre separarea dintre el și Izabela Alexa. Deşi nu mai formează un cuplu, antrenorul are numai cuvinte de laudă la adresa fostei partenere. Acesta a mărturisit că femeia i-a fost devotată şi l-a susţinut mereu, însă lucrurile nu au mai funcţionat.

În acelaşi timp, Alexa a recunoscut faptul că vinovat este el, iar din cauza imaturităţii lui au ajuns în această situaţie.

Dan Alexa, dezvăluiri despre divorţ

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, are și-a dedicat viața pentru mine. (…) Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a dat viața după programul meu. (…) Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună. Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult există și riscul ăsta să nu te maturizezi odată cu relația, să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă”, a afirmat Dan Alexa, într-un interviu pentru Antena Stars.

În final, antrenorul a ţinut să explice faptul că are în continuare o relaţie foarte bună cu fosta parteneră. De asemenea acesta a recunoscut că o va purta în suflet toată viaţa pe mama copiiilor lui.

„O apreciez mereu, am apreciat-o. Avem doi copii care sunt viața mea, două fete, pe care le iubesc enorm. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și până la urmă, viața merge înainte”, a concluzionat antrenorul.

Ce spune Dan Alexa despre relaţia cu Anamaria Prodan

Deranjat de zvonurile cu privire la aşa zisa relație cu Anamaria Prodan, Dan Alexa a vorbit încă o dată despre informaţiile apărute în spaţiul public. Antrenorul de fotbal susține că lumea ar trebui să le respecte relația de… amiciție.

Mai mult, fostul fotbalist de la națională a vrut să le amintească celor care se preocupa de viața lor că toate aceste bârfe, care nu au un fundament real, fac foarte mult rău, atât familiei lui cât și a Aneimaria Prodan.

„Este ultima dată când cineva își mai permite să scrie așa ceva despre mine și Anamaria Prodan. Între noi este o relație de prietenie și respect, iar aceste speculații ordinare care apar îmi fac rău mie, familiei mele, cât și familiei Anei. Copiii mei si cei ai familiei Reghecampf nu merită să citească asemenea aberații și răutăți născute din invidie, frustrare și prostie”, a declarat Dan Alexa.

Sursă foto: Arhivă Cancan