Dan Alexa, prima și singura declarație: “Anamaria este prietena mea de suflet! Mi-a cerut scuze…” + “Lătrăii de la TV sunt jena definiției de bărbat, nu eu! Eu nu ridic mâna la o femeie…”

Răsturnare de situație în incidentul dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa! Este vorba despre episodul care a făcut vâlvă în mass-media autohtonă, iar imaginile uluitoare în care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa, la scurt timp după finalul partidei Astra Giurgiu – FC Botoșani, au șocat întreaga țară și au devenit virale pe Internet. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, declarația prin care antrenorul Dan Alexa face ”lumină” în tot acest caz intens mediatizat. (CITEȘTE ȘI – PRIMELE DECLARAȚII ALE ANAMARIEI PRODAN, DUPĂ CE L-A LOVIT CU PUMNUL ÎN FAŢĂ PE DAN ALEXA)

Relația profesională dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa este una de lungă durată, iar episodul suprinzător în care au fost implicați a dat naștere multor speculații. Totuși, antrenorul Dan Alexa a ținut să explice întreaga situație, insistând asupra ideii că dorește să fie ”analizat” din punct de vedere profesional și nu doar în plan privat. Mai mult, Dan Alexa mărturisește că nu ar fi capabil, niciodată, să ridice mâna la o femeie, fiindcă ”femeia este făcută să fie respectată și iubită”.

”Aș vrea să vă rog sa opriți toate aceste mizerii care apar despre mine, omul și antrenorul Dan Alexa. Vreau să precizez următoarele aspecte. Sunt un bărbat divorțat, adică liber. Ca orice bărbat liber îmi permit sa ies cu diverse domnișoare pentru o zi, două sau pentru o noapte. Sunt un bărbat asumat de fel. Nu dau declarații și nu dau check-in pe Instagram sau Facebook din locurile unde apar doar ca sa ies în evidentă. Slavă Domnului, am muncit o viață ca să nu am nevoie de asemena publicitate pe seama femeilor. Am 2 fetițe minunate care sunt universul meu și nu aș vrea sa le dezamăgesc vreodată în viața mea. Pentru ele trăiesc. Pentru ele și pentru fotbal. Educația pe care am primit-o eu de la mama și familia mea spune așa – “un bărbat adevărat ocrotește și apăra o femeie. Are grija de ea. Nu ridica mâna la o femeie nici dacă moare. Femeia este făcută sa fie respectata și iubită”. (VEZI ȘI AICI: ANAMARIA PRODAN A VORBIT DESCHIS DESPRE RELAȚIA CU DAN ALEXA: “AM GREȘIT!”)

Dan Alexa: ”Anamaria este o femeie impulsivă. Care pune inimă în orice face”

Dan Alexa consideră că toți cei care apar la televizor și pun paie pe foc în tot acest episod sunt, pur și simplu, jenanți. A stat de vorbă cu Anamaria Prodan, imediat după incidentul respectiv, iar concluzia este că totul a fost ”o copilărie din partea ei”. A existat o supărare de moment, spune Dan Alexa, însă doar atât. (VEZI ȘI AICI: Dan Alexa a anunţat ce jucători pleacă de la Astra şi care este situaţia lui Alibec: “Domnul Niculae a fost ieri la echipă”)

”Lătrăii care vorbesc pe la televizor sau prin ziare sunt patetici. Jenanți. Cei ce se dau în specatacol și fac declarații de genul “Alexa este femeie fiindcă nu a fost în stare să o bată pe Anamaria Prodan” sunt jena definiției de bărbat! Episodul cu managerul meu Anamaria Prodan a fost unul copilăresc. Anamaria Prodan nu este bărbat. Este femeie. Femeile reacționează haotic, reacționează la impuls. Anamaria este o femeie impulsivă. Care pune inimă în orice face. Am fost supărat pe moment, clar. Am stat de vorbă imediat cu Anamaria. Și-a cerut scuze. Ana este omul care îsi asumă și bunele și relele prin care trecem și am trecut. A fost o copilărie din partea ei. Niciodată nu aș ridica mâna la Anamaria sau la o altă femeie. Am clarificat și acest subiect și am predat o lecție de viața și educație tuturor bărbaților din Romania”. (VEZI ȘI AICI: EA ESTE MĂRUL DISCORDIEI DINTRE DAN ALEXA ȘI ANAMARIA PRODAN. CUM ARATĂ ANDRADA, BOMBA SEXY DIN TIMIȘOARA)

”Eu, Dan Alexa, nu am, nu am avut și nici nu am nevoie în acest moment de relații stabile sau pasiuni pentru femei. Nu-mi asum nicio relație cu nicio femeie, în viata mea nu există decât fiicele mele și mama mea. Sunt singurele femei care contează și care au existat și exista în sufletul meu. Nu mă interesează nicio femeie. Nu mă interesează acest subiect! Deci vă rog să mă judecați pe partea de meserie pentru că nu cred ca viața privată a lui Dan Alexa este un subiect de interes național. Pe parte de fotbal, cu siguranța este pentru că fotbalul este fenomen național”, a mai adăugat Dan Alexa.

