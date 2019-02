Dan Badea a dezvăluit abia acum care este adevăratul său nume

”Dan Badea” este un nume devenit celebru în stand-up-ul din România, însă abia acum, noul prezentator iUmor, emisiune care va avea premiera sâmbăta aceasta, de la ora 20.00, la Antena 1, a dezvăluit că acesta… nu este numele său real!

Chiar dacă o țară întreagă îl cunoaște pe Dan Badea, noul prezentator iUmor mărturisește că nimeni nu îi cunoaște numele! ”În buletin, eu sunt Badea Robert Cristian, dar în familie am devenit Dănuț, pentru că așa mi s-a spus la botez. Când eram mic, am avut față de Dănuț, bunică-miu așa mi-a zis și așa am și rămas… Când te uiți la o mogâldeață nu poți să îi zici . Dar în buletin nu cred că a mai încăput și Dănuț, pe vremea aia nu prea se puneau două nume, acum pui câte vrei, și șapte!” , a spus prezentatorul iUmor, care în curând va deveni la rândul său tatăl unui băiețel, așa că se află în postura de a-i alege acestuia un nume.

”Dan Badea Junior? Probabil o să îi punem alte nume și o să i se spună tot , ca să păstrăm tradiția” , a dezvăluit amuzat Dan Badea.

Câștigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală

Obișnuit cu scena iUmor din ipostaza de invitat special, Dan Badea se alătură în cel de-al șaselea sezon al emisiunii, care va fi difuzat în fiecare sâmbătă, începând cu 23 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1, în calitate de co-prezentator, alături de Șerban Copoț.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al șaselea sezon iUmor, care va fi difuzat în fiecare sâmbătă, începând cu 23 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1, căutarea celor mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală!

În cel de-al șaselea sezon, Andreea Marin, Gabriel Cotabiță, Carmen Tănase, chef Florin Dumitrescu, Roxana Vancea, mama Deliei și mama lui Mihai Bendeac sunt doar câțiva dintre invitații speciali care vor urca pe scena iUmor și nu vor avea nicio reținere în a face glume pe seama celor trei jurați. Cum au reacționat Delia, Mihai Bendeac și Cheloo la vederea acestora și, mai ales, cum au primit remarcile pe alocuri usturătoare, telespectatorii pot afla în cel de-al șaselea sezon iUmor, care va fi difuzat în fiecare sâmbătă, începând cu 23 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1!

