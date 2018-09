Dan Bălan a lansat azi „Numa Numa 2”, continuarea fenomenului mondial „Dragostea din tei”

Nominalizat la premiile Grammy și autor al unora dintre cele mai cunoscute hit-uri mondiale, Dan Bălan a lansat azi „Numa Numa 2”, o continuare a fenomenului „Dragostea din tei”. Videoclipul piesei a fost filmat în Uganda, Africa, acolo unde Dan Bălan a avut drept parteneri de filmare peste 100 de copii dornici să danseze și să ofere lumii întregi o parte din energia lor.

„Idea acestui proiect mi-a venit când, întâmplător, pe YouTube am dat de niște copii geniali din Uganda. Dansau cu atâta viață și energie, că am hotarât să plec încolo și să filmez ceva foarte fun împreună cu ei. Astfel, de la o idee la alta s-a format proiectul „Numa Numa 2”. De 15 ani cânt acest refren cu „Dragostea din tei” și de fiecare dată ochii mulțimii se aprind într-un mod deosebit când incepe «Ma Ya Hi… Ma Ya Hu»…”. Am hotărât să folosesc această energie dar într-o manieră mai fresh, pentru 2018, adăugând mai multe melodii noi compuse recent. Până la urmă conceptul a dus la Africa și la magia ei”, declară Dan Bălan.

Originar din Republica Moldova, Dan Bălan este interpret, compozitor, producător. Este primul și singurul compozitor din Republica Moldova nominalizat vreodată la premiul Grammy, cel mai important și prestigios premiu din industria muzicală mondială.

În ianuarie 2014, la Londra, Dan începe înregistrarea unui nou album, pentru care este atât compozitor, textier, cât și producător. Noile piese au fost înregistrate în legendarele studiouri Abbey Road, AIR Studios, RAK Studios, Strongroom Studios și Sarm Studios, iar la înregistrări au participat Marea Orchestră Simfonică a Uniunii Muzicienilor din Marea Britanie, corul London Community Gospel Choir, Marele cor londonez London Voices, dirijat de Terry Edwards și Ben Parry, precum și bateristul trupei Massive Attack, Julien Brown, și chitaristul Seton Daunt.