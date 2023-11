Dan Bittman, atac fără precedent la show-urile TV, unde chiar el a fost jurat: ”E o minciună!”

Dan Bittman, și el cândva jurat într-un concurs de talente, mai precis la „X” Factor, îi face praf pe foștii săi colegi de breaslă, inclusiv show-urile de acest gen. Cunoscutul solist al trupei Holograf a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că toți concurenții sunt mințiți, iar mentorii lor doar se dau mari la televizor.

Dan Bittman a fost jurat la „X Factor” nu mai puțin de două sezoane. În prezent, artistul nu vrea să audă despre astfel de show-uri de talente în care „concurenții sunt mințiți”, potrivit afirmațiilor făcute de artist într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Printre altele, solistul trupei Holograf a povestit cu ocazia galei aniversare a lui Mircea Baniciu, care a sărbătorit 50 de ani de activitate, și cum s-a întors în formație după ce inițial a fost dat afară și nu a ascuns faptul că nu intenționează să mai rămână prea mult pe scenă.

De asemenea, cu umoru-i caracteristic, Bittman a spus că și-a donat locul de veci de la Cimitirul Bellu colegului său, Tavi Cohlen, întrucât el nu vrea să ajungă pe Aleea Celebrităților.

„Mai mult decât atât nu cred că se poate…”

CANCAN.RO: Suntem la o gală aniversară… Ce vă leagă de Mircea Baniciu?

Dan Bittman: Toată adolescența, din 1976, când dansam pe muzica Phoenix cu colegii mei din clasa a șaptea, de la Liceul German…când îi auzeam vocea care răsuna din difuzoare, pickup-uri, magnetofoane..Până în zilele noastre. Nu credeam că o să apuc să-l cunosc, pentru că nu știam că o să ajung să cânt și eu Și mi-a fost un mentor, un exemplu de tenacitate, de voință, de dârzenie, de dragoste, de inspirație, de renaștere din cenusă. Mircea Baniciu e The Mircea.

CANCAN.RO: Care e cea mai frumoasă amintire pe care o aveți cu sărbătoritul galei?

Dan Bittman: Cea mai specială amintire e faptul că a acceptat să cânte alături de mine piesa pe care i-am dedicat-o fiului meu când s-a născut, „Inima mea nu e întreagă dacă nu ești tu”. Deci mai mult decât atât nu cred că se poate…

„I-am donat locul de veci lui Tavi Colen”

CANCAN.RO: Până când vă mai vedeți pe scenă?

Dan Bittman: Nu o să mai stau prea mult timp pe scenă. Dar să nu mă căutați la Belu, pentru că i-am donat locul de veci lui Tavi Colen. Nu vreau să fiu pe Aleea artiștilor. Nu vreau să mai cânt prea mult, ca să nu plictisesc lumea.

CANCAN.RO: Cum ați ajuns să-i donați locul de veci?

Dan Bittman: Mi-am dat seama că nu vreau să mor de pe acum. Și i-am zis, ia-le tu pe toate. Și l-a luat.

„Concurenții de la show-urile de talente sunt mințiți”

CANCAN.RO: Vă e dor de televiziune? Să reveniți într-un juriu?

Dan Bittman: Nu, pentru că nu mai e locul meu acolo. Și, încă o problemă de-a mea pe care o am de-o viață întreagă, eu nu știu să mint. Și i-aș minți pe concurenți și nu mi-ar fi prea bine.

Eu am fost într-un juriu și nu am putut…Eu cred că-i mințim pe concurenți, sau i-am mințit și îi mințim în continuare, și mă refer la cei ce fac emisiuniile acestea și sunt în juriile acestea. Eu nu cunosc niciun concurent care să fi câștigat show-urile astea de talente, care să fi dat un gol și să fi rămas în bussines-ul ăsta. Să fie și să spună că pentru el a fost experiența vieții. Nu, e o minciună.

„Mentorii doar se dau mari la televizor”

CANCAN.RO: În ce sens sunt mințiți?

Dan Bittman: Când s-au întors scaunele, la o anumită emisiune, deja i-am mințit. Oamenii aceia nu au nevoie de un tutore. Oamenii aceia care au întors și două scaune înseamnă că sunt buni și ar trebui să plece instantaneu din emisiune, pe drumul lor, să afle cine sunt. Să-și vadă de viața lor artistică. Lor nu le trebuie un mentor. Pentru că mentorii aceștia nu vin să te ajute. Au fiecare cariera lor, se dau mari la televizor, ne arată cât de buni sunt. Au din astea că vor să arate că sunt buni. Noi știm cât de buni sunt și ei și cei care trec mai departe. Eu zic că e bine să existe alte structuri, care să-i facă pe oamenii aceștia să ajungă acolo unde trebuie. Oamenii aceștia nu au ajuns nicăieri. Dimpotrivă, sunt alții care se produc pe rețelele de socializare care au milioane de wiew-uri și sunt mult mai ok.

„Am avut un noroc formidabil”

CANCAN.RO: Dumneavoastră ați avut vreun mentor sau doar talentul v-a ajutat?

Dan Bittman: Eu nu sunt un băiat talentat, dar am avut un mare noroc în viață. Nu sunt vreun mare solist, dar am un noroc formidabil și am avut o mare putere de adaptabilitate. Am văzut cu ce se mănâncă meseria asta, m-am adaptat și am putut.

CANCAN.RO: La ce fel de noroc vă referiți?

Dan Bittman: Norocul a fost, de exemplu, să aflu că există Mircea Baniciu, că există Phoenix. Și am crescut într-un mediu bun. Norocul a fost că am ajuns în Holograf, și să cânt vreo opt luni cu Iris, să fiu și la Cenaclul Flacăra. Am fost dat și afară de la Holograf. Pentru foarte scurt timp. Am revenit pentru că au găsit un fraier de solist care nu știa să cânte piesele de pe al doilea album. Și așa ajuns iar în Holograf.

A dat examen cu Tăriceanu la facultate

CANCAN.RO: De ce v-au dat afară din Holograf?

Dan Bittman: Pentru că eram… idiot. Voiam să fac facultate și am făcut. Și am terminat-o pe bune. Iar asistent mi-a fost Călin Popersci Tăriceanu. Mi-am dat cu el examenul de stat și mi-a dat o notă bună, vreo 8.50..Și mi-a zis, „moșule, nu mă așteptam să știi ceva”. Dar chiar învățam..

CANCAN.RO: Și totuși, nu ați profesat…

Dan Bittman: Nu prea, dar dacă aveți nevoie de vreun baraj, sau să ajut agricultura, o pot face…

CANCAN.RO: Acesta este motivul pentru care v-ați deschis parc nautic?

Dan Bittman: A fost un proiect care mi-a reușit. Am vrut să fac în așa fel încât copiii mei să știe că sunt frați, să se ajute unul pe altul, să învețe puțină mecanicp, puțină economie, să afle ce înseamnă banii și cât de greu se câștigă. Și am făcut în așa fel încât să-i aduc împreună.

