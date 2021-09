Dan Negru, în doliu. “Mi-am pierdut singurul prieten!” Mesaj emoționant postat pe Facebook de “Regele audiențelor”

Dan Negru a pierdut, duminică dimineață, un bun prieten. Pufi, un ciobănesc mioritic care i-a fost alături prezentatorului TV în ultimii 16 ani, a murit. “Regele audiențelor” a postat un mesaj emoționant pe Facebook.

Dan Negru nu va uita, cu siguranță, acest weekend. Din păcate, își va aminti de ziua 5 septembrie cu maximă tristețe. Și-a pierdut câinele care îi era alături de peste un deceniu și jumătate. În prezent, cel cunoscut drept “Regele audiențelor” este devastat de durere, iar mărturie în acest sens sunt cuvintele pe care le-a scris pe Facebook, în dreptul unei poze în care apare alături de patruped.

“Mi-am pierdut în dimineața asta singurul prieten. 16 ani eu am fost întreaga lui lume și el a fost ‘omul’ meu preferat. Am întâlnit mulți oameni care de departe păreau ceva și de aproape erau altceva. Câinii sunt așa cum par… Îi spuneam Google, și-l alintam Pufi. Era un ciobănesc mioritic uriaș și pentru mine, Pufi avea blană în loc de aripi. A fost singurul care cerea puțin și merita mult… De azi, pe lângă tata și bunici, mai am și un câine care mă așteptată… MULȚUMESC pentru toți ani ăștia! Pufi e de azi dincolo de soare…”, a scris Dan Negru pe contul personal de Facebook.

Dan Negru, “regele audiențelor”

Născut pe 23 februarie 1971 la Timișoara, Dan Negru este un prezentator român, celebru pentru succesul showurilor TV și pentru longevitatea carierei în televiziune. Este singurul moderator european de televiziune care a fosta gazdă 21 de ani consecutiv la emisiunile de Revelion televizate, fiind lider de audiență, conform studiilor oficiale.

Este cunoscut pentru show-uri TV care au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2019, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

Din 2010 este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”.