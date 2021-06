Dan Negru, încă un “tun” financiar. Ce afacere îi aduce mii de euro. “Angajează muncitorii cu ziua!”

Dan Negru are o afacere care îi rotunjește veniturile cu mii de euro. Angajează muncitorii cu ziua și chiar și el pune mâna la muncă atunci când este cazul. Cel supranumit drept “Regele audiențelor” are, cu siguranță, o situație financiară de invidiat.

Dan Negru provine dintr-o familie înstărită, cu mulți bani. Tatăl lui a câștigat mai multe terenuri în instanță, pe care prezentatorul TV le-a moștenit. Nu le-a lăsat niciodată în paragină, preferând să le munceasă. Uneori chiar și personal. De pe urma lor câștigă foarte mulți bani.

“Dan a moștenit, de la bunicii lui, care acum 70 de ani fuseseră deportați în Bărăgan, un teren de zeci de hectare, lângă Timișoara. În fiecare vară, el vinde porumbul și grâul, cu tona, la siloz. Strânge recolta cu muncitorii pe care îi angajează cu ziua”, au spus apropiații lui Dan Negru, potrivit impact.ro.

Are permis pentru tractor

În Capitală conduce bolizi de lux, însă când ajunge lângă Timișoara nu ezită să se urce în tractor pentru a-și ara terenul. “Dan muncește aici în fiecare an, supraveghează seceratul, apoi vinde grâul și porumbul cu tona, la siloz. Aduce muncitori pe care îi plătește cu ziua. Dan are permis pentru tractor, ajută și la strângerea recoltei. Într-o vară, a refuzat un format de emisiune, ca să poată munci terenul de lângă Timișoara. Îl ia cu el și pe Bogdan, fiul lui, căruia îi va preda ștafeta, așa cum și Dan a preluat-o de la bunicii și de la părinții lui”, au mai dezvăluit aceleași surse.

Dan Negru, “regele audiențelor”!

Este cunoscut pentru show-uri TV care au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2018, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

Din 2010 este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”.

În 2010 a lansat la editura Corint cartea „Amintiri în alb-negru” cu o prefață semnată de Mihaela Rădulescu și ilustrată de caricaturistul Ștefan Popa Popa’s.

Nu a acceptat să apară în reclame, refuzând orice asociere de produs. Dan Negru este, de asemenea, o persoană discretă, care apare rar în public. Este căsătorit cu Codruța Negru, medic stomatolog, împreună cu care are doi copii, Dara și Bogdan.