Dan Petrescu: „Nu ne permitem să pierdem Supercupa!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului de astăzi cu Sepsi OSK, că formaţia sa nu îşi permite să piardă Supercupa.

„E un meci cu un trofeu pe masă şi nu mai contează că noi am jucat un meci oficial, iar ei nu. Nu mai contează nici dacă eşti în formă sau nu, contează doar să câştigi trofeul. Nu contează nici cum joci. Degeaba ajungi într-o finală dacă o pierzi, aşa şi acum. Noi nu ne permitem să pierdem Supercupa. Vrem să câştigăm, dar îi respectăm pe cei de la Sepsi. Au un lot fantastic şi, în opinia mea, e o echipă care nu are cum să piardă play-off-ul în acest sezon. Sunt convins că va fi un meci echilibrat şi micile detalii vor stabili învingătoarea. Absenţi îi avem doar pe George Birligea şi Sergiu Buş, ambii accidentaţi. Vor fi schimbări foarte multe faţă de meciul din Armenia (n.r. – meciul cu Piunik Erevan din prima manşă a turului I preliminar al Ligii Campionilor), de aia am făcut un lot mare. De la meci la meci vor fi schimbări mereu la noi”, a declarat Dan Petrescu.

Disputa dintre campioana en-titre și câștigătoarea Cupei României, ediția 2021-2022, va deschide oficial sezonul fotbalistic, fiind primul meci din competițiile interne din istorie, care va beneficia de arbitrajul VAR.

CFR Cluj – Sepsi OSK Sf. Gheorghe, va avea loc astăzi, de la ora 20:30, Supercupa României urmând a se disputa la Arad.