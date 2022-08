Dan Petrescu, prudent înaintea returului cu Șahtior Soligorsk: „E clar că șansele sunt de 50%-50%!”

Astăzi, de la ora 20:00, va avea loc CFR Cluj – Șahtior Soligorsk, confruntarea contând pentru manșă secundă a celui de-al treilea tur preliminar din Conference League.

Partida se reia de la scorul de 0-0, iar Dan Petrescu este convins că elevii săi vor avea parte de un retur infernal.

„E clar că șansele sunt de 50%-50%. Dacă ați văzut meciul tur, nu sunt diferențe între noi și ei, nici între Belarus și România, nici între Armenia și România. Se poate întâmpla orice. Nu este diferență nici de lot, nici de bani. Ambele echipe sunt la fel de bune, inspirația și norocul vor aduce calificarea. Putem avea prelungiri, penalty-uri, unde nu am câștigat niciodată în carieră un meci. Poate va fi primul, cine știe? Va fi un meci foarte echilibrat, împotriva unei echipe la fel de bune. Cel mai important este să ne calificăm mai departe. Dacă în meciul cu armenii am pierdut și am rămas în Europa, acum am ieși, ceea ce n-ar fi bine pentru nimeni”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj.

După cum bine știți, la fel ca CFR Cluj, și campioana din Belarus și-a început aventura europeană în preliminariile Ligii Campionilor, fiind eliminată de Maribor, cu scorul general de 2-0. În campionat, adversara CFR-ului ocupă locul 4 cu 30 de puncte, având însă și un meci mai puțin disputat, duelul din week-end din întrecerea internă fiindu-le amânată celor de la Șahtior pentru a fi într-o formă cât mai bună în returul din „Gruia”.

În Europa, până la turul cu Șahtior Soligorsk încheiat nedecis, scor 0-0, campioana României a fost eliminată de Pyunik Erevan din Champions League, începându-și timid aventura în Conference League, trecând cu scorul general de 4-1 de modesta Inter Club de Escalades, după 3-0 în „Gruia” și 1-1 în returul din Andorra.

Pariuri CFR Cluj – Șahtior Soligorsk:

PSF 1 – cota 1.44

2-4 goluri – cota 1.50

Echipe probabile CFR Cluj – Șahtior Soligorsk:

CFR Cluj: Bălgrădean – Graovac, Kolinger, Burcă, Camora – Hoban, Boateng, Bordeianu – Deac, Jefte, Petrila

Antrenor: Dan Petrescu

Șahtior Soligorsk: Plotnikov – Simunovic, Filipenko, Satara, Antic – Divanovic, Krymi, Korzun – Vitor Veijao, Placca, Ivanovic

Antrenor: Serghei Tashuev