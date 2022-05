Dan Petrescu trimite rezervele cu FCSB: „Vor fi foarte mulți copii la meciul acesta!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, a declarat la conferința de presă premergătoare duelului pe care campioana îl va susțina la Buzău cu FCSB, că va trimite în teren garnitura a doua. Mai mult, „Bursucul” spune că nu știe dacă va fi pe bancă la acest meci.

„Foarte mulți jucători au plecat, am rămas puțini. Vor fi foarte mulți copii la meciul acesta. Cei trei jucători de la lot au vacanță, e normal, Boateng, vacanță, pentru că a jucat toate meciurile, Bordeianu trebuie să se opereze, Păun trebuie să plece, Debeljuh a cerut vacanță. Nu mai este niciun jucător dintre cei care au început cu Craiova pentru acest meci. Eu mi-aș dori să fiu pe bancă, dar mă simt foarte rău și să văd. Dacă mă voi simți bine, voi merge, dacă nu, nu cred, sunt foarte obosit și foarte bolnav. Nu sunt obișnuit cu nopțile astea în care nu am dormit deloc deloc, petrecând nu pentru altceva. Am un virus la gât, sper să mă fac bine Problema lor, nu a noastră, dacă vor să ne dea multe goluri. Vor fi la noi jucători precum Hoban, Bălan, Dimitrov, care vor evolua pentru prima dată și trebuie să arate că vom avea nevoie de ei, dacă vor fi păstrați în lot. Este un meci pe care trebuie să-l jucăm nu pe care vrem să-l câștigăm”, a declarat Dan Petrescu.

În turul play-off-ului, în Gruia, FCSB s-a impus cu 1-0, în regular pe același stadion impunându-se CFR-ul cu 4-1, pe „Național Arena” rezultând o remiză spectaculoasă, 3-3.

Pariuri FCSB – CFR Cluj

Peste 1.5 goluri – cota 1.45

Florin Tănase înscrie oricând în meci – cota 2.45

Peste 8.5 cornere – cota 2.05

Peste 4.5 cartonașe – cota 1.45

Echipe probabile FCSB – CFR Cluj:

FCSB: Târnovanu – Ov. Popescu, I. Cristea, G. Miron, Radunovic – D. Olaru, Șut, Fl. Tănase – Cordea, Mamut, Oct. Popescu

Antrenor: Toni Petrea

CFR Cluj: Hindrich – R. Bălan, Yuri, K. Dimitrov, Fl. Ştefan – Neguţ, Cvek, V. Costache – Birligea, Dugandzic, Petrila

Antrenor: Dan Petrescu