Dana Deac este una dintre vedetele de televiziune care a avut curajul să vorbească deschis despre cancer, boala cu care se tot luptă de zece ani. Deși fusese operată, boala a recidivate nu o dată, de cinci ori. La finalul anului trecut, Dana Deac s-a supus unui tratament extrem de dur, în Turcia, iar luna viitoare ar trebui să meargă din nou, să vadă dacă a scăpat de cancer.

“In august trebuie sa trec printr-o analiza extrem de importanta, in Turcia, care imi va spune ca am rezolvat ultimul cancer. Daca nu l-am rezolvat, o iau de la capat. Acum nu pot sa spun ca sunt in afara de orice pericol, doar ca nu stiu inca nimic sigur. Astept sa fac analizele si decid dupa aceea. Dar emotii am, recunosc. La istoricul pe care il am, nu pot sa spun ca sunt indiferenta. Dar nici nu ma grabesc sa imi fac multe griji. Daca ies prost, stiu ce trebuie sa fac”, a povestit Dana Deac, recent într-un interviu pentru life.ro.

Cancerul a recidivat a cincea oară

Dana Deac se luptă cu cancerul de ceva vreme, iar necruţătoarea boală i-a recidivat de cinci ori până acum. A fost internată la un spital din Turcia, unde i s-a administrat iod radioactiv i131 şi unde a stat izolată total într-un buncăr timp de 10 zile, cât a durat tratamentul.

“Acum este a cincea oara cand am facut cancer. E frisonant cand auzi. Si nu sunt singura. Dupa acele iradieri din 2008 nu m-am gandit niciodata că voi mai face cancer si ca ele vor cauza un nou cancer. Nimeni nu mi-a spus ca ar putea exista posibilitatea de a face cancer tiroidian. Acum, dupa ce l-am facut, toti au fost convinsi si fermi ca l-am facut din cauza iradierilor de la prima operatie. Am intrebat de ce ma pun sa fac din nou iradieri. “Exista posibilitatea sa faceti un cancer in gat, unul la glanda salivara sau o leucemie”, mi-au spus.

Trebuie sa alegi intre cancere, trebuie sa stai sa te gandesti. Asta este viata, trebuie sa o iei asa cum este. Starea de depresie nu are cum sa te ajute. N-am trecut prin asta pentru ca eu am ajuns in ultimul ceas la psiholog si ma ajuta enorm sa gestionez aceste lucruri”, povesteşte Dana Deac pe blogul său, danadeac.com.