Dana Marijuana, despre o traumă greu de suportat: “Am rămas cu o parte a creierului paralizată”. Artista pregătește o surpriză fanilor

La 41 de ani, Dana Marijuana a acceptat să își deschidă sufletul pe care soarta l-a supus la multe teste grele și a vorbit despre o traumă greu de suportat. În urma problemei de sănătate, cântăreața a fost nevoită să se pensioneze pe caz de boală.

Dana Marijuana, mărturii dureroase despre problemele medicale

Dana Coteanu își dorește enorm să revină pe scenă și speră să-i reușească surpriza muzicală pe care a pregătit-o pentru primăvara aceasta. Problemele extrem de delicate cu care s-a confruntat au ținut-o departe de studioul de înregistrări… în urmă cu aproape trei ani, ea a dezvăluit că a fost nevoită să apeleze la un psihiatru; specialistul i-a recomandat un tratament care i-a adus liniștea de care avea mare nevoie.

“Mi-am dorit să fiu mereu o divă. Dar nu orice fel de divă. De aici vine şi stilul meu muzical, underground. Mereu mi-am spus că pot fi regina stilului underground şi cred că am atins acest prag. Mi-a plăcut să am şi succes şi sute de fani. Dar au venit timpurile în care mă ascund de fani. Toată lumea ştie că am anumite probleme de sănătate, că am devenit pensionară pe caz de boală.

Aşa că am decis să mă ascund de fani. Oamenii nu mă mai recunosc şi asta-mi place, într-un fel. Fiindcă altfel risc să devin rea, agresivă. Mi s-a spus că am coborât de mai multe ori în stradă şi că am fost agresivă cu cei din jur. Îmi cer iertare tuturor. În 2000, am rămas cu o parte a creierului paralizată, ani buni, sper să mă înţeleagă lumea”, a declarat artista pentru playtech.ro.

În perioada dintre 1990 și 2000, Dana Marijuana s-a făcut remarcată, atât datorită colaborării cu B.U.G. Mafia, dar și prin priesele lansate singură. Cea mai fidelă fată, așa cum s-a autointitulat într-una dintre melodiile celebre, a fost o premieră pentru România: o femeie care cânta hip hop și o făcea chiar bine.

Dana Marijuana, internată în centre de dezintoxicare

În trecut, vedeta a fost internată de mai multe ori în centrele de dezintoxicare și, oficial, de câțiva ani continuă să rămână învingătoare în războiul cu substanțele interzise. Ea are două fetițe: Alesia care are 15 ani și Iris, în vârstă de 6 ani. După divorțul dureros, ea și-a refăcut viața alături de Dan Burlacu; bărbatul iubit a ajutat-o să își găsească un echilibru în viață, iar de ceva vreme, cântăreața și-a îndreptat atenția spre una dintre pasiunile sale: pictura.

“Pictez. Am avut diplomă la școală. Mi s-a făcut diplomă specială pentru cea mai bună pictoriță din școală. Tablouri, mesaje în casă”, s-a mai destăinuit Dana Coteanu jurnaliștilor publicației Playtech.

