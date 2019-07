Primele imagini cu Dana Marijuana & noul iubit la 4 ani de la divorț

A cunoscut celebritatea în anii ’90 și s-a remarcat ca o fire rebelă, dar, între timp, s-a schimbat foarte mult. La aproape 40 de ani, Dana Marijuana își crește cei doi copii și nu se întreține din muzică, ci muncește pe rupte la propria afacere, împreună cu partenerul de viață. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini cu artista și noul ei iubit, la patru ani de la divorț. (CITEȘTE ȘI: BOTE DESPRE ALEX BODI: ”NU ȘTIU CUM ÎL CHEAMĂ PE BĂIATUL ĂSTA…”)

A trecut ceva timp de când Dana Marijuana a divorţat de soţul ei, Sebastian. Deşi gurile rele au susţinut că artistei nu îi va merge prea bine după ce va rămâne singură, ea a ţinut să demonstreze contrariul. Şi a reuşit. Și-a refăcut viața personală și, pe lângă familia minunată, Dana Coteanu se ocupă de propria afacere împreună cu noul ei iubit. (NU RATA: AMĂNUNTE DE ULTIMĂ ORĂ DESPRE MECANICUL AUTO SUSPECTAT CĂ A TRANȘAT DOUĂ ELEVE)

Momente tandre în parcare

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Dana Marijuana în traficul din București. Cântăreața, care a cunoscut celebritatea în anii ’90, se afla la volanul unei autoutilitare împreună cu fiica ei și cu partenerul de viață, alături de care administrează o micuță afacere. Aceștia s-au îndreptat spre unul dintre depozitele de băuturi din zona Militari, acolo unde au făcut o comandă serioasă.

În timp ce așteptau ca angajații depozitului să le aducă produsele comandate, Dana și iubitul au profitat de faptul că micuța nu-i vede și s-au hârjonit. Cei doi au fost protagoniștii câtorva momente tandre. Dacă, la început, cei doi s-au îmbrățișat pătimaș, la scurt timp, iubitul Danei a schițat, în glumă, câteva lovituri. (NU RATA: DORIAN POPA ŞI “BRAZILIANCA” LUI S-AU ”ZBENGUIT” PE PLAJA MILIONARILOR DIN MAMAIA!)

Dana Marijuana s-a privatizat!

După ce au burdușit autoutilitara cu lăzi de bere, iubitul cântăreței a achitat factura, care nu a fost una ”subțire”, și au plecat liniștiți către localul pe care-l administrează. Ca o șoferiță profesionistă, Dana, care și-a etalat tatuajul de pe mână în toată splendoarea, a condus cu prudență, ca să nu agite sticlele de bere.

La un moment dat, când stăteau la un semafor, Dana și-a mângâiat tandru iubitul. Din câte se pare, chiar și atunci când se află ”la muncă”, cei doi nu ezită să își exprime sentimentele. (VEZI ȘI: CEA MAI CUNOSCUTĂ GIMNASTĂ A MOMENTULUI S-A DEZBRĂCAT LA PLAJĂ, IAR NOI AM FOST PE FAZĂ!)

Dana Marijuana, despre cea mai grea perioadă din viața ei

“M-am îndrăgostit și eu atunci. Am văzut un tip, un băiat, mi-au venit foarte multe informații despre el. Am simțit ceva deosebit pentru el. Nu am ajuns să fim împreună. Cred că și el m-a plăcut. Când eram îndrăgostită de acest băiat, am înțeles multe. Am primit multe semne de la univers. În spital a fost o lupta psihologică. Nu neg că am folosit stupefiante. Greșeala mea a fost că am fost foarte sinceră. Numai eu știu prin ce am trecut. Important este că am avut Dumnezeul meu și am avut noroc că am trecut peste. (…) Am fost internată la Obregia pentru că familia mea a crezut că mă sinucid. Am început să vorbesc singură, în versuri, voiam să demonstrez. Normal că au crezut că am luat-o razna. De asta am scris și cartea asta”, declara Dana Marijuana, în urmă cu ceva timp. (DETALII AICI)

