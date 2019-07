Cea mai cunoscută gimnastă a momentului s-a dezbrăcat la plajă, iar noi am fost pe fază!

Larisa Iordache (22 de ani), una dintre gimnastele din noul val, în care România şi-a pus speranţe pentru multe medalii de aur, a făcut senzație pe litoralul românesc. Super-campioana s-a dezbrăcat la plajă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile incendiare. (NU RATA: SENZAȚIONALUL DD A APĂRUT CU BENTLEY-UL LA PLAJĂ!)

Larisa e principala noastră speranţă la medalii pentru Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo, dar, până atunci, super-campioana a "cucerit" litoralul românesc.

Weekendul trecut, Larisa Iordache, cea mai cunoscută gimnastă a momentului, a fost pe o renumită plajă din Mamaia, acolo unde, pur și simplu, a furat privirile tuturor.

O apariție ca în “Baywatch”

Într-un costum de baie extrem de sexy, super-campioana și-a făcut o apariție de-a dreptul răvășitoare. După ce s-a lăsat mângâiată de razele soarelui, gimnasta a decis să se răcorească în valurile mării. După câteva minute de bălăceală, renumita sportivă a oferit o imagine senzațională.

Cu trupul ud și cu mersul de gazelă, Larisa Iordache s-a îndreptat spre șezlong. Momentul, care părea desprins din celebrul serial "Baywatch", a fost savurat pe îndelete de reprezentanții sexului tare, care nu și-au putut lua ochii de la formele perfecte ale gimnastei.

A dat iubirea pe prietenie!

Povestea de dragoste pe care gimnasta Larisa Iordache a trăit-o alături de un coleg de breaslă, Roland Modoran, a ajuns la final. Cei doi s-au despărțit elegant, anul trecut, dar continuă să petreacă timp împreună, întrucât împart aceeași gașcă de prieteni.

„Ne-am despărțit în iarnă, acum suntem foarte buni amici, ne comportăm ca doi oameni normali. A trecut ceva vreme, mă bucur că am putut să rămânem în relații foarte apropiate. Roland este gimnast, suntem toți o echipă și tot timpul când ieșim, ne înțelegem. Ieșim în gașcă tot timpul, fete, băieți de la gimnastică, încercăm să ne ținem aproape.

Eu și Roland ne întâlnim aproape zilnic, ieșim cu aceiași prieteni, avem puncte comune, nu aveam de ce să ne războim. Nu mergea totul chiar atât de OK și am zis decât să mai treacă o perioadă de timp și să nu ne înțelegem și să nu fie OK între noi, mai bine acum decât mai încolo”, a povestit Larisa Iordache, gimnasta care este medaliată olimpică, mondială și europeană, pentru o publicație din România.

E aşteptată să revină la Campionatele Mondiale de la Stuttgart

Larisa Iordache s-a născut la București pe 19 iunie 1996 și provine dintr-o familie de sportivi. Tânăra care, din luna februarie, se antrenează alături de Octavian Bellu și Mariana Bitang, este medaliată olimpică, mondială și europeană, câștigătoare a medaliei de bronz în proba pe echipe la olimpiada din 2012, cvadruplă medaliată mondială și de 12 ori medaliată europeană. Gimnasta e aşteptată să revină la Campionatele Mondiale de la Stuttgart, din perioada 4-13 octombrie.

