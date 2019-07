Amănunte de ultimă oră despre mecanicul auto suspectat că a tranșat două eleve. Bucăți de carne găsite în congelatorul lui și…

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, amănunte de ultimă oră despre mecanicul auto care este suspectat că a tranșat două eleve. Atenție, informații și imagini cu un puternic impact emoțional! (CITEȘTE ȘI: BOTE DESPRE ALEX BODI: ”NU ȘTIU CUM ÎL CHEAMĂ PE BĂIATUL ĂSTA…” + MULTE ALTE DECLARAȚII SUPER-TARI)

UPDATE ora 13:43 – Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciară, despre cazul de la Caracal: ”Putem avea de-a face cu un Ted Bundy de România”. CITEȘTE AICI.

UPDATE ora 13:22 – Poliția anunță că a primit trei locații greșite de la STS în apelul fetei tranșate de vii. Astfel oamenii legii confirmă informațiile publicate, în urmă cu puțin timp, de site-ul nr. 1 din România.

”Inițial am primit o arie, apoi au fost primite trei locații, unde au fost nevoie de mandate pentru că fără ele nu se pot face percheziții. Nu am găsit nimic la acele locații unde am petrecut câteva ore. Ulterior colegii mei de la Direcția de Operațiuni Speciale au ajuns la aceasta a patra locație”, a declarat purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan.

UPDATE ora 13:13 – Viorica Stoian, una dintre fostele angajate ale presupusului criminal, a făcut mărturii despre unul dintre obiceiurile acestuia. Mai mult, femeia a spus că el i-a propus la un moment dat să întrețină relații sexuale în schimbul unei sume de bani. Ea a declarat cum au aflat vecinii despre ce s-a întâmplat în casa groazei în care Alexandra și Mihaela Luiza și-ar fi găsit sfârșitul.

UPDATE ora 13:02 – În urmă cu o zi, un apel la 112 i-a îngrozit pe toți! Conform surselor noastre, a sunat o fată dispărută, care a spus că se află sechestrată într-o locuință, fără a preciza exact unde.VEZI AICI TOTUL

UPDATE ora 12:45 – Polițistul Viorel Teaca, în stare de șoc. A postat imaginile cu ramășițele fetelor ucise în Caracal, dupa ce au fost luate la ocazie. VEZI AICI.

UPDATE ora 12:25 – VEZI AICI ce au găsit polițiștii în frigiderul bărbatului suspectat că a ucis două tinere din Caracal după ce le-a luat la ocazie. Cinci pungi cu…

————————————————————————————

Potrivit unor surse apropiate anchetei, una dintre fetele răpite ar fi sunat la 112 chiar din curtea ucigașului și le-ar fi spus oamenilor legii că a fost răpită și că are nevoie de ajutor. Polițiștii ar fi cerut ajutorul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), care a indicat trei locuințe ce se aflau pe o arie destul de mare.

În cursul zilei de joi, polițiștii au efectuat percheziții la cele trei adrese, dar care s-au soldat fără rezultat. Conform surselor citate, în această dimineață, după ce în acest caz s-a implicat Direcția de Operațiuni Speciale, iar cei de la STS au indicat o nouă adresă, oamenii legii au efectuat percheziții la locuința taximetristului de ocazie.

Oase de la cel puțin două cadavre…

Surse din cadrul anchetei susțin că bărbatul din Caracal ar fi tranșat cele două cadavre după care le-ar fi incendiat. În urma perchezițiilor, oamenii legii au găsit în locuința acestuia mai multe haine și bijuterii care corespundeau cu cele ale victimelor, precum și rămășițe calcinate. Totodată, în congelatorul suspectului, ar fi fost găsite bucăți de carne care ar putea proveni de la cadavre. Mamele celor două fete ar fi fost deja anunțate de autorități că este posibil ca fiicele lor să fie victimele acestor atrocități. Potrivit surselor citate, oasele găsite provin în mod cert de la cel puțin două cadavre și cel mult patru.

(NU RATA: CUM SĂ NU-L IUBEASCĂ GIGI BECALI?! GINERELE PATRONULUI FCSB ȘI-A TATUAT O CRUCE PE TOT SPATELE!)

Cine este bărbatul suspectat de uciderea fetelor!

Gheorghe Dincă este acuzat că ar avea legătură cu dispariția uneia dintre fete, pe care ar fi luat-o la ocazie. În locuința bărbatului din Caracal anchetatorii au găsit resturi de oase arse și cinci pungi cu carne. Se crede că acestea sunt rămăşiţele Alexandrei Măceşanu, tânăra dispărută miercuri dimineaţă, după ce a urcat într-o maşină de ocazie. Gheorghe Dincă este principalul suspect şi în cazul dispariţiei Mihaelei Luiza Melencu, din comuna Dioşti, judeţul Dolj, o fată dispărută în urmă cu trei luni.

“În cazul minorei, de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, a cărei dispariție a fost sesizată la data de 25 iulie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate. Acestea sunt datele care pot fi comunicate până în acest moment pentru a nu fi periclitată ancheta, care este în plină desfășurare. De îndată ce vor exista date care pot fi furnizate, acestea vă vor fi comunicate”, au transmis, oficial, polițiștii.

La fața locului au fost trimiși și specialiști din Direcția de Investigații Criminale și Institutul Național de Criminalistică.

“Conducerea Poliției Române a dispus trimiterea unei echipe mixte de specialiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistică, pentru a sprijini cercetările desfășurate de colegii din Olt cu privire la cazul de la Caracal.

Toate activitățile se desfășoară sub coordonarea unui procuror”, au transmis reprezentanții IGPR

Vă reamintim că două fete care locuiesc în două localităţi diferite, aflate în apropiere de Caracal, au dispărut în condiţii asemănătoare, la diferenţă de trei luni. Ambele fete, de vârste apropiate, se întorceau de la Caracal către localităţile de domiciliu atunci când s-au urcat în maşini, la ocazie, şi nu au mai fost văzute vreodată. (VEZI POVESTEA AICI)

Rămășițele descoperite de anchetatori

Polițistul slătinean Viorel Teacă a făcut publice, pe Facebook, fotografii cu rămășițele găsite la domiciliul suspectului.

“Nu am cuvinte, nu mai am ce să spun, pur si simplu nu mai stiu!😥😥😥

Descoperire șocantă în cazul fetelor dispărute în Olt! Cele două fete dispărute în Caracal ar fi fost ucise de şoferul care le-a luat la ocazie. La domiciliul acestuia, un mecanic auto în vârstă de 65 de ani, a descins poliţia vineri de dimineaţă”, a scris polițistul pe pagina de socializare.