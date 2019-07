Polițistul Viorel Teaca, în stare de șoc. A postat imaginile cu ramășițele fetelor ucise în Caracal, dupa ce au fost luate la ocazie

Polițistul Viorel Teaca a postat pe pagina sa de Facebook fotografii cutremurătoare din curtea bărbatului de 65 de ani din Caracal – Gheorghe Dincă – taximetristul care este suspectat că a ucis două tinere pe care le-ar fi luat ”la ocazie”.

Polițistul Viorel Teaca scrie că bărbatul de 65 de ani este principalul suspect în cazul fetelor dispărute. Cei care au efectuat percheziția la locuința sa au descoperit, stupefiați, rămășițe umane. Totodată, polițistul Viorel Teaca oferă și informații despre modul în care taximetristul acționa.

”Suspect principal in cazul fetelor dispărute din Olt! 😡😡😡 Nu am cuvinte, nu mai am ce sa spun, pur si simplu nu mai stiu!😥😥😥

Descoperire șocantă în cazul fetelor dispărute în Olt! Cele două fete dispărute în Caracal ar fi fost ucise de şoferul care le-a luat la ocazie. La domiciliul acestuia, un mecanic auto în vârstă de 65 de ani, a descins poliţia vineri de dimineaţă. Potrivit Antena3, care citează surse din anchetă, polițiștii au găsit rămășite umane acasă la acest șofer, care se presupune că a luat la ocazie pe una dintre fete. Informația nu a fost confirmată oficial până la transmiterea acestei știri. Se pare ca acesta le lua cu taxi , le maltrata pe bancheta din spate si le ducea la locuința lui din Caracal!”