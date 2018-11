Dana Marijuana a spus adevărul crunt: “La 18 ani am consumat heroină cu iubitul meu”

Dana Marijuana, prima cântăreață de rap din România, și-a deschis sufletul în cartea biografică scrisă de Andrei Ruse, căruia i-a povestit cele mai frumoase perioade din viața ei, dar și cele mai triste. Printre mărturiile cutremurătoare făcute de vedetă se numără aceea că a recunoscut că s-a luptat cu drogurile de mare risc, dar și cu depresia. După ce a ieșit din lumina reflectoarelor, ea a tot încercat să revină pe scenă, însă fiecare proiect muzical a fost un alt eșec.

Citește și: Dana Marijuana a rămas singură cu doi copii! Artista a vorbit despre cea mai neagră perioadă din viața ei. „Au crezut că mă sinucid!”

În vârstă de 36 de ani, Dana Marijuana a cucerit topurile muzicale cu piesa de hip-hop “Cea mai fidelă fată” în urmă cu 19 ani, iar acum ea se pregătește să se bucure de un succes uriaș cu volumul “Poveste de cartier”, în care este biografia sa. În fața fanilor care i-au rămas alături și în momentele grele, vedeta “s-a dezbrăcat” de cele mai negre secrete și a mărturisit că s-a drogat cu heroină pe când avea vârsta majoratului.

“Eram în ultimul an de liceu, aveam 18 ani şi începusem prima mea relaţie mai serioasă. Cu Cristi, un băiat din cartier. Un tip blond cu ochi albaştri – mama mi-a zis de când eram micuţă că i-ar plăcea să am un iubit frumos, blond şi cu ochi albaştri şi iată, chiar primul a fost aşa. A fost o relaţie tumultuoasă, intensă, adolescentină, dar şi plină de probleme şi ulterior atât de nocivă, încât am crezut că am să sfârşesc înainte să încep să trăiesc cu adevărat. Cu Cristi am luat pentru prima oară heroină. De fapt, de atunci am început să fim împreună, pentru că până atunci fusesem doar amici. S-a întâmplat într-o seară când am fost la cineva să ne luăm prima dată, pentru că mulţi dintre prietenii noştri luau şi am zis şi noi să încercăm, să gustăm»”, a povestit vedeta

În paginile volumului “Poveste de cartier”, Dana Marijuana a vorbit despre lupta ei cu depresia și că părinții săi erau atât de îngrijorați pentru ea, încât credeau că aceasta își va încheia socotelile cu viața.

“Atunci poate nu îmi dădeam seama, dar era clar că intrasem în depresie. Şi totuşi, asta s-a legat cu felul meu de atunci de a înţelege lumea altfel. Am simţit o conexiune profundă cu lumea şi cu tot ce era în jur. Descopeream un alt adevăr despre realitate, care până atunci parcă îmi fusese ascuns. Aveam nişte trăiri cum nu avusesem, mă redescopeream şi simţeam totul la un alt nivel. Lucrurile căpătau alt sens şi le vedeam într-o lumină cu totul nouă… Eram tot mai obosită, dormeam extrem de puţin şi mâncam foarte rar. Slăbisem îngrozitor – ai mei erau foarte speriaţi, au crezut că mă sinucid când mă vedeau aşa apatică, în stările mele «ciudate», cu noua mea «credinţă», despre care încercam să le explic şi care îi şoca. Era clar că nu eram ok”, a mai spus artista potrivit click.ro.

Dana Marijuana, supranumită și “cea mai fidelă fată”, va lansa cartea “Poveste de cartier” vinerea viitoare, pe 16 noiembrie, la un local din Bucureşti. Volumul costă 50 de lei.

Dana Marijuana, prima cântăreață de rap din România

Pe numele din buletin Dana Elena Coteanu, vedeta are două fetițe cu fostul soț: Iris Elena (3 ani) şi Alessia (11 ani). Artista este divorţată, iar singurul ei sprijin a fost până anul trecut tatăl ei. Din nefericire, Ion Coteanu a murit din cauza unor probleme de sănătate mai vechi 2017. Inițial, s-a crezut că părintele cântăreței de rap ar fi decedat în primăvara acestui an, însă conform unor informații care au apărut ulterior, confirmate chiar de Dana, bărbatul a murit în 2017.