Obiceiul care îmbătrânește inima mai repede decât fumatul. Afectează îmbătrânirea biologică

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, sănătatea inimii devine tot mai importantă. Există un obicei care se dovedește a fi unul dintre cei mai mari „dușmani” ai inimii, accelerând îmbătrânirea organismului și crescând riscul bolilor cardiovasculare.

Sănătatea inimii devine o preocupare tot mai importantă odată cu înaintarea în vârstă. Persoanele de peste 60 de ani sunt expuse unui risc mai mare de boli cardiovasculare, atac de cord sau accident vascular cerebral, iar prevenția devine esențială. Deși mulți cred că problemele cardiace sunt inevitabile pe măsură ce îmbătrânim, studiile arată că alegerile stilului de viață pot avea un impact major, chiar și la vârste mai înaintate.

O parte din motivul pentru care inima devine mai vulnerabilă este legată de modificările naturale ale organismului: vasele de sânge se rigidizează și se îngustează, iar mușchiul inimii se îngroașă, devenind mai puțin eficient în pomparea sângelui. Aceste schimbări cresc tensiunea arterială și solicită suplimentar sistemul cardiovascular, ceea ce poate genera oboseală, dificultăți de respirație și scăderea rezistenței la efort chiar și în activitățile zilnice.

Un factor mai puțin cunoscut care accelerează îmbătrânirea inimii este lipsa somnului. Privarea cronică de somn, sub cinci ore pe noapte, perturbă sistemele care reglează tensiunea arterială și ritmul cardiac, activând constant sistemul nervos simpatic, responsabil de reacția „luptă sau fugi”. Aceasta duce la inflamație cronică, dezechilibre hormonale și afectarea reparării vaselor de sânge, accelerând astfel îmbătrânirea biologică a organismului.

Somnul insuficient influențează și greutatea corporală, prin creșterea hormonului foamei, grelina, și scăderea hormonului sațietății, leptina, favorizând supraalimentarea și obezitatea, fiind un factor major de risc pentru boli cardiovasculare.

Astfel, pe lângă exerciții regulate, alimentație sănătoasă și renunțarea la fumat, odihna de calitate se dovedește a fi un element esențial pentru protejarea inimii și menținerea sănătății cardiovasculare pe termen lung.

