Dana Nălbaru a publicat primele imagini din cămara ei și a lui Dragoș Bucur: „O gospodina desăvârșită!”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur se bucură de viața la țară, având o gospodărie mare. Cei doi se ocupă de atent de toate treburile, precum grădinărit, pusul murăturilor sau îngrijirea animalelor. De asemenea, prezentatorul de la Visuri la cheie și soția lui s-au pregătit corespunzător pentru iarnă. După ce au umplut cămara, aceștia au publicat imagini cu bunătățile.

În urmă cu un an, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au decis să lase în urmă Bucureștiul și s-au mutat la țară, alături de copiii lor. Familia prezentatorului de la Pro TV locuiește acum într-o casă, cu o curte mare, în satul Moșteni-Greci din județul Argeș.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur s-au pregătit din greu pentru iarnă. Cei doi au burdușit rafturile cămării cu borcane de zacuscă, dulceață, gem și mai multe sortimente de murături. De asemenea, ei au notat fiecare borcan cu o etichetă corespunzătoare conținutului pentru a le fi mai ușor să găsească ceea ce au nevoie atunci când le vor consuma.

Prezentatorul de la Pro TV și soția lui au pagină de Instagram dedicată activităților pe care le fac la țară. Acolo au postat și primele imagini realizate în cămara lor. Internuații i-au felicitat pentru munca depusă, însă au avut și câteva sfaturi pentru ei.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur sunt foarte fericiți în casa lor, de la țară. Cei doi se ocupă cu drag de treburile gospodărești. Au luat decizia de a se muta la sat în urmă cu aproape un an și vor să încurajeze și alte persoane să facă o astfel de schimbare.

„Toată viața am trăit la oraș. Când eram mici, pe vremea lui Ceaușescu, mergeam la bunici, la țară. Cam asta făceau copiii pe vremea aia, nu existau prea multe alternative. Poate acesta este motivul pentru care am decis, în urmă cu un an, să ne mutăm la țară. Sau poate doar am simțit să ne întoarcem la origini, aproape de natură, de o viață simplă, departe de aglomerație și superficialitate. Și pentru noi, și pentru copiii noștri.

Acum trei ani am cumpărat o livadă, într-un sat aproape uitat de lume, la o oră și jumătate de București. N-aveam atunci niciun plan serios, dar locul ne-a chemat și, cu timpul, am hotărât să renunțăm la viața de oraș pentru una la țară. Cu tot ce înseamnă aceasta din urmă. Am documentat mutarea și schimbarea noastră iar din această toamnă vă vom arăta câteva din provocările prin care noi am trecut. Sperăm să-i încurajăm pe cei care vor o schimbare, viața e frumoasă!”, au transmis Dana Nălbaru și Dragoș Bucur.