Dana Nălbaru a vorbit despre decizia care i-a schimbat viaţa! Întâmplarea s-a petrecut într-un hotel din Botoșani

Fosta solistă a trupei Hi-Q, Dana Nălbaru, s-a transformat radical în ultima perioadă. S-a retras de opt ani din lumina reflectoarelor, iar în viaţa ei s-au produs multe schimbări despre care fanii nu au ştiut niciun detaliu. Până acum. Fosta artista a fost invitată recent în podcast-ul „Fain & Simplu” realizat de Mihai Morar, acolo unde, printre altele, a povestit ce a determinat-o să se pocăiască.

Dana Nălbaru s-a retras din viaţa publică, dar nu definitiv. Soţia lui Dragoş Bucur este în continuare activă în mediul online, acolo unde îşi promovează afacerea cu prăjituri. Cu toate acestea, decizia de a nu a mai apărea la evenimente şi în viaţa mondenă este una cât se poate de radicală şi asumată.

„Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică (…). Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult, astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”, a povestit Dana, pentru podcast-ul realizat de Mihai Morar.

În continuare, Dana Nălbaru a vorbit despre un moment care i-a marcat viața, petrecută într-un hotel din Botoșani. Soţia lui Dragoş Bucur ajunsese acolo pentru un concert, iar o serie de evenimente care s-au petrecut pe drum, au făcut-o să pună la îndoială decizia de a se boteza.

CITEŞTE ŞI: CUM ARATĂ ROXANA, FETIȚA ADOPTATĂ A DANEI NĂLBARU. SE AFLA PE LISTA COPIILOR PE CARE NU-I VOIA NIMENI: ”MI-A RĂMAS ÎN MINTE”

Însă în camera de hotel s-a întâmplat un lucru cu totul neașteptat.

”Începusem să am îndoieli că e bine ceea ce fac. Am plecat la Botoșani la un concert. În ziua aceea s-a stricat mașina, am stat vreo 14 ore pe drum, era foarte cald și eram extrem de supărată. Mi-am spus în sinea mea: Hai, măi, ce cad eu de la credință? Dacă nu mai ești ortodox se spune că ai căzut de la credință. Am zis că gata, nu mă mai botez”, a mărturisit Dana Nălbaru.

Cum a luat Dana Nălbaru decizia de a se boteza

Întâmplarea din camera de hotel i-a schimbat total viaţa. Fosta cântăreaţă mărturiseşte că nu regretă nicio secundă decizia pe care a luat-o la momentul respectiv.

”Am ajuns la Botoșani, am mers în camera de hotel. Am deschis televizorul, nimic interesant. Hai să iau Biblia, o aveam la mine. Eram hotărâtă să nu mă mai botez. Am deschis Biblia și mi-a căzut pe piept o bucată de carton gros. Erau scrise două versete. Din Matei scria versetul ”Cine vine la mine din inima lui vor curge râuri de apă vie”. Mi-a fost rușine de mine, mi-am dat seama că Dumnezeu a știut că vine momentul în care eu mă voi îndoi. Zi de zi deschisesem Biblia și nu văzusem acel carton”, a povestit Dana Nălbaru.