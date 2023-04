Cum arată Roxana, fetița adoptată a Danei Nălbaru. Se afla pe lista copiilor pe care nu-i voia nimeni: ”Mi-a rămas în minte”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur sunt căsătoriți de 17 ani și au împreună trei copii minunați, dintre care doi biologici: Sofia (16 ani) şi Kadri (7 ani), și o fetiță adoptată, pe nume Roxana India, în vârstă de 10 ani. Micuța se afla pe lista copiilor pe care nimeni nu-i voia.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape două decenii. Sunt căsătoriți de 17 ani și au trei copii, dintre care unul adoptat. Micuța Roxana, în vârstă de 10 ani, se afla pe lista copiilor greu adoptabili. Au trecut 5 ani de când face parte din familia fostei cântărețe, unde s-a acomodat foarte bine.

„A fost o dorinţă veche, dinainte de a-l avea pe Kadri (n.r. băiețelul lor). Ne-am dorit să facem un real bine. Am simţit nevoia să salvez viaţa cuiva, oricât de lipsit de modestie sună lucrul ăsta Am accesat lista copiilor greu adoptabili, lista copiilor pe care nu-i vrea nimeni. Am văzut-o şi în patru luni ne-am cunoscut. La câteva săptămâni după ce ne-am văzut a venit la noi şi a rămas”, povestea vedeta, acum ceva vreme, într-o emisiune TV.

Roxana, pe lista copiilor pe care nu-i voia nimeni

Fosta solistă de la HI-Q și-a dorit ca fiica ei cea mare să aibă un frate sau o soră. S-a gândit că este mai bine să adopte un copil, așa că n-a stat pe gânduri. L-a născut pe băiețelul ei, apoi a cunoscut-o pe Roxana. A simțit că micuța va face parte din familia lor și a făcut tot posibilul ca acest lucru să se întâmple.

„Dinainte de a-l naște pe Kadri, eu mă gândeam că ar fi extraordinar ca Sophie să mai aibă un frate sau o soră și eu am tot încercat să mai rămân însărcinată și nu s-a întâmplat. Așa că m-am gândit că aș putea să adopt un copil. După ce am rămas însărcinată cu Kadri, ideea mi-a rămas în minte și după ce l-am născut pe Kadri, am adoptat.

Noi am văzut-o pe Roxana într-o fotografie și am zis că ea este. (…) Înțeleg că birocrația distruge entuziasmul. La noi nu a fost însă așa. Noi din momentul în care am început procedura, actele și până când s-a terminat și ne-am întâlnit cu Roxana a durat patru luni. La noi a fost ușor. Asta a fost experiența noastră. Toată lumea a cooperat, totul a fost ca la carte. Nu am sărit nici un pas, am trecut prin toate procesele prin care trebuia să trecem”, mai spunea soția prezentatorului de la PRO TV.