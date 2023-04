Motivul incredibil pentru care Dana Nălbaru nu-şi duce copilul la şcoală: „Kadri nu are nevoie”. La 8 ani, se pregăteşte de facultate

Dana Nălbaru le face educație școlară copiilor ei acasă! Soția lui Dragoș Bucur și-a retras de la școală, acum ceva vreme, cele două fete, iar pe băiețel nu l-a înscris niciodată. Cântăreața a povestit, de curând, de ce a luat această decizie radicală.

Dana Nălbaru a uimit cu recenta sa apariție în spațiul public, după o absență de aproximativ 8 ani. Artista simte că nu este făcută să fie persoană publică, fiind mult mai liniștită de când nu mai are de-a face cu showbiz-ul românesc. S-a pocăit și și-a dedicat viața lui Iisus. Pe lângă aceste schimbări, Dana Nălbaru a ținut să mărturisească și ce decizii a luat în privința copiilor ei. Și-a retras cele două fete de la școală, iar pe Kadri, băiețelul cuplului, nu l-a dus niciodată într-o instituție de învățământ.

De ce nu-și duce Dana Nălbaru copilul la școală

Vedeta a fost prezentă în podcastul lui Mihai Morar, „Fain&Simplu”, unde a dat detalii neștiute din viața personală. Dana Nălbaru a dezvăluit că nu-și duce băiatul la școală, pentru că nu ar avea nevoie. Soția juratului de la Românii au talent spune că fiul ei se pregătește pentru un fel de Bacalaureat.

”Kadri nu a fost niciodată la școală. Nu are nevoie. Nici nu aș ști unde să-l duc. Are un alt nivel. La nici 8 ani, se pregătește pentru un fel de Bacalaureat. E un examen care îți asigură intrarea la anumite facultăți, în functie de scorul pe care îl ai. Nu ăsta e scopul, că vreau să meargă la facultate, o facem așa, mai mult de fun.

Lui îi place să învețe, are sute de cărți citite, deja. Pentru noi e ceva normal, poate pentru ceilalți e o mirare. E un copil care știe să se prostească, să se joace, să râdă, nu stă toata ziua cu nasul în cărți. Însă mintea lui e astfel structurată încât reține foarte ușor, extrem de repede. Înțelege niște lucruri de o finețe extraordinară, exact ca un adult. Așa s-a născut el”, a povestit Dana Nălbaru.

Fosta solistă de la Hi-Q a explicat că băiatul ei citește foarte multe cărți, având o capacitate de asimilare a informațiilor foarte mare. „E haios să ai așa un copil. Se distrează foarte bine, are însă o capacitate de asimilare a informațiilor extrem de mare, orice citește. Mergem împreună în biblioteci sau în librării și-și alege singur. De multe ori nici nu știu ce citește – mă uit doar să văd dacă sunt morale”, a mai spus artista.

Fiica cea mare a Danei Nălbaru, înscrisă la o școală din America

Sofia, fiica cea mare a Danei Nălbaru, a fost retrasă de la școală și înscrisă la o instituție în America. Adolescenta face cursurile online și este foarte liniștită și împăcată cu viața ei de acum.

”Ea învață la ce ore vrea, când se simte odihnită, face și sport. Mi se pare că e foarte fericită și liniștită, nu are niciun stres. Un astfel de sistem de învățământ le face bine copiilor din multe puncte de vedere. Are prieteni, știe ce vrea, mi se pare foarte matură pentru vârsta ei (…) Ea, neintrând în sistem, și nelovindu-se de bariere, cred că îi e mult mai ușor să gândească liber. Cred că se poate adapta la situații mai ușor, are foarte multă încredere în ea, ia cu foarte multă ușurință decizii”, susține fosta interpretă de muzică. Cât despre fetița lor adoptată, aceasta învață de acasă și se pare că îi priește schimbarea.