De ce s-a pocăit, de fapt, Dana Nălbaru. Soția lui Dragoș Bucur a spus abia acum adevăratul motiv: ”Am crezut că-l pierdem”

Dana Nălbaru a făcut o pauză lungă de la aparițiile publice. Cântăreața s-a retras treptat din lumea mondenă și a refuzat să mai apară în lumina reflectoarelor. Este activă pe internet, unde apare doar când are ceva de promovat, cum ar fi afacerea ei cu prăjituri. Mulți s-au întrebat de ce artista a luat o astfel de decizie, însă abia acum s-au aflat motivele care au făcut-o să vrea o viață liniștită, departe de agitația din showbiz. Soția lui Dragoș Bucur a fost prezentă în podcastul lui Mihai Morar, „Fain & Simplu”, unde a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața ei personală. Totul s-a schimbat în anii în care n-a mai apărut pe micile ecrane.

Dana Nălbaru s-a retras din viața publică și s-a pocăit

Dana Nălbaru a dat cărțile pe față și a vorbit despre adevăratul motiv pentru care s-a retras din viața publică. Solista a mărturisit, în fața tuturor, că nu și-a dorit să fie persoană publică, așa că a ales să dispară din peisaj.

„Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică. Toate lucrurile care au fost prea mult, pentru mi-au făcut rău. Prea multă lume mă cunoștea. Nu e o dramă. Nu m-a consumat, dar am avut de suferit. Nu mi-a plăcut să fiu persoană publică”, a dezvăluit soția prezentatorului de la PRO TV, în cadrul podcastului lui Mihai Morar.

Cântăreața a evitat ani la rând să mai apară la TV, pentru că și-a dorit să meargă pe calea credinței. S-a pocăit la 33 de ani, când și-a dat seama ce mult înseamnă Iisus pentru ea. „În momentul în care am ales să ies din lumina reflectoarelor am făcut-o treptat. E greu să ieși dintr-o zonă pe care o cunoști foarte bine. A trebuit să mă reconstruiesc și am descoperit multe lucruri despre mine. L-am descoperit pe Dumnezeu. Schimbările în viața mea s-au produs în urmă cu 7-8 ani. Am descoperit că îmi place viața fără să mă cunoască lumea. (…) Trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt un om extrem de împlinit!”, a continuat fosta interpretă.

Aceasta a recunoscut că-și dorește să se pocăiască mult mai mult, pentru că vrea să-l facă pe Iisus mândru de ea. „Am venit la tine la podcast și nu mă mai duc la nimeni, promit. La 33 de ani m-am botezat. Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult. Astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”, a mai spus Dana Nălbaru.

A fost la un pas să-și piardă copilul

Fosta solistă de la Hi-Q a povestit emoționată că băiețelul ei a trecut prin clipe dificile, acum un an, și a fost nevoit să treacă printr-o operație grea. Atunci a fost momentul când Dana a crezut că-și pierde copilul și s-a refugiat în credința față de Dumnezeu.

„Am învățat că poți trăi în lume, dar nu cu lumea. Am învățat că pot fi fericită cu puține lucruri. (…) Când băiețelul meu s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, și a trecut printr-o operație destul de grea, am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem”, a explicat cântăreața.

Dana Nălbaru susține că acum trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei și se simte, cu adevărat, un om împlinit. „Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credință că lucrurile vor fi bine. M-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit. Una este să crezi și altă este să te încrezi în Dumnezeu. Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui.

Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Ori nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta…. Trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut!”, a conchis aceasta.