Din ce trăiesc acum Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. Afacerea care i-a îmbogățit

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur formează unul dintre cele mai longevive cupluri din România. Cei doi se bucură de succes pe partea financiară, mai ales de când au deschis o afacere ce pare să le umple considerent conturile bancare.

După ce Dana Nălbaru și-a încheiat cariera în muzică, aceasta nu se ocupă doar de creșterea copiilor. Dimpotrivă, ea și soțul său și-au deschis o brutărie artizanală undeva în zona Otopeni, iar lucrurile merg pe bandă rulantă. De asemenea, ea și soțul ei muncesc împreună cu angajații.

Dana Nălbaru muncește cot la cot cu angajații

Potrivit informațiilor oferite de Click!, fosta solistă a trupei HI-Q se ocupă așa cum trebuie de afacerea pe care a o deține cu soțul său. Mai mult decât atât, Dana Nălbaru transportă cu propria mașină produsele brutăriei.

Dana Nălbaru, produse destinate diabeticilor

După cum bine se știe, soțul vedetei suferă de diabet de mai bine de 20 de ani, motiv pentru care zahărul nu prea are ce căuta în alimentația acestuia.

Totuși, în ciuda acestui fapt, brutăria lor comercializează și produse destinate persoanelor care suferă de diabet.

„Unul din simptomele diabetului sunt crizele de furie, cel puțin înainte de a fi diagnosticat. Mi-am dat seama că lucrurile o iau razna în momentul în care, eram la Academie, pe deal și mă claxona unul.

Am oprit mașina, m-am dat jos și am început să înjur. Țin minte că era seară, era totul luminat de faruri. Am început (…) cu din ale, te omor, că te fac, că nu știu ce. După ceva timp m-am uitat la cine țipam. Era un domn, în vârstă mi s-a părut mie atunci, la vreo 45-50 de ani, cu ochelari. Stătea și se uita la mine.

Lângă el era un puști de vreo 12 ani. Amândoi nu spuneau nimic, doar se uitau așa la mine. Cât de penibil eram. M-am urcat înapoi în mașină și mi-am dat seama că ceva este în neregulă cu mine. Și nu zodia era de vină, ci diabetul”, a dezvăluit Dragoș Bucur, în cadrul podcast-ului „DA BRAVO!”, prezentat de Mihai Bobonete.