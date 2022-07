Dana Nălbaru, criticată de fani. Cum a reacționat artista

Recent, Dana Nălbaru a postat pe rețelele de socilizare o fotografie cu ea, poză care a împărțit din nou internetul în două tabere. Dana s-a fotografiat imediat după ce s-a trezit din pat, în timp ce-și savurează cafeaua. În pijama și cu părul vâlvoi, ea ține în mână o cană. Imaginea e însoțită de mesajul: „ Cine-a inventat cafeaua…mare om”.

Fanii au reacționat imediat și artista a strâns multe laude și încurajări pentru sinceritatea și curajul ei de a se poza așa, spre deosebire de alte vedete, care pierd ore întregi în fața oglinzii înainte să facă publice imagini cu ele pe rețelele de socializare. Au fost însă și unii care nu s-au putut abține să nu critice aspectul „neîngrijit” al artistei.

„Cel mai curajos om cel care se arata lumii àsa cum este”, „Nu obisnuiesc sa las mesaje, dar nu ma pot abtine. Ai o frumusete naturala pe care rar o mai intalnim in societatea de azi. ”, „Seamana cu o actrița”, ”Te admir pentru tot ceea ce esti!”, „Doamne .. am crezut ca mi-a făcut cineva poza și a pus-o aici!! Te înțeleg, soro”, „Nu vreau sã subliniez frumusetea ci naturaletea! Aveti curajul multe din voi sã va selfati in o asa luminã? Luati exemplu”, „Ești reala, bravo! Asa arata mamele, uneori! Te felicit pentru naturalețea ta! Multă naturalețe și noblețe” , i-au scris imediat internauții.

„De ce te postezi așa? Serios? Măcar dă cu pieptanul prin păr..”, „Arati groaznic… ciufulită, cu un ochi mai mic.. schimba- ti viata, fà ceva pentru tine.. ”, „O femeie este prin esentà o persoana aranjata, ingrijira.. Nu zic de diamante , dar indiferent de ce ai crede tu ca faci bine, chiar nu faci”, „Doamne ferește! Parca ai fi Muma- pădurii! ”, au fost și cei care nu au putut să se abțină să nu lase comentarii răutăcioase.

Fanii i-au sărit în apărare

”Vai ce răutați am citit! Când vedem poze simple, în ipostaze naturale, nu mai știm să deosebim frumusetea pentru că etaloanele sunt altele! Si ce nevoie de exprimare a răului! Nu vreau să subliniez frumusetea, ci naturaletea! Aveți curajul multe din voi sa va selfați în o așa lumină? Luati exemplu!

Poi mai oameni buni, haideti sa nu mai fim atit de rai, suntem fiecare asa cum ne a lasat Dumnezeu, nu toti(toate) sunt fotomodele, daca femeia se simte ok sa posteze fara pic de machiaj, nu vad ce aveti voi impotriva. Ia sa va vad eu pe unele, care aveti atita glet pe fata, daca aveti curajul sa, mergeti macar cu gunoiul nemachiate. Sooo. Despre ce vorbim?!!!!/ Esti reala, bravo! Asa arata mamele, uneori! Te felicit pentru naturaletea ta! ” , i-au scris cei care o oinesc pe Dana Nălbaru.

Dana Nălbaru a revenit în peisajul muzical cu o melodie aparte, cu mesaj religios

Dana Nălbaru a revenit în peisajul muzical cu o melodie aparte, cu mesaj religios. „Pe genunchi, eu” este compoziția artistei, care a semnat atât muzica cât și versurile, iar videoclipul a fost deja urcat pe YouTube.

Dana Nălbaru a dezvăluit că filmările clipului nu au fost deloc ușoare. Locația aleasă a fos un vârf de munte, pentru o incursiune cu adevărat spirituală.

„În vârf de munte nu te duci în fustă, știu. Am făcut o excepție, însă. Am filmat pentru un cântec pe care l-am compus acum trei luni și la care țin foarte mult. N-a fost ușor, mi-a fost foarte frig, am filmat în nori și vânt, dar cred că va ieși ceva foarte frumos… Când e gata vă arăt ce a ieșit.”, a dezvăluit Dana Nălbaru pe o rețea de socializare.