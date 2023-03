Cu ce se ocupă acum Dana Nălbaru, soția lui Dragoș Bucur. Afacerea care-i umple conturile cu bani, după ce a renunțat la muzică

Dana Nălbaru este căsătorită cu Dragoș Bucur de aproape 20 de ani. Este una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică pop, dance din România și puțini știu că a fost membră a trupei Hi-Q încă de la înființare, din 1997.

Dana Nălbaru s-a născut pe 23 octombrie 1976, în Brașov. Este căsătorită cu Dragoș Bucur de aproape 20 de ani și au împreună trei copii. Este una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică pop din România și a fost membră a trupei Hi-Q încă de la înființare, în 1997. A urmat apoi o carieră solo, însă când trupa s-a reunit, Dana a revenit. Artista s-a retras din lumea muzicii și s-a dedicat familiei ei. Vedeta are trei copii, două fete și un băiat. Fiica ei cea mare, Sofia, are 17 ani, Roxana are 10 ani, iar fiul ei, Kadri, are 7 ani.

Cu ce se ocupă acum Dana Nălbaru

Dana Nălbaru a debutat pe scena muzicii românești în 1997, când a făcut parte din trupa Hi-Q, alături de Mihai Sturzu și Florin Grozea. Cei trei s-au bucurat de un succes imens și multe dintre piesele lor se mai aud și astăzi – „Gașca mea nu poate să stea liniștită”. În 2002, artista a ales să înceapă o carieră solo și să renunțe la trupă. Cântăreața a lansat câteva albume, cum ar fi: Zbor- 2004, Intră în joc- 2005, Parfum-2008, One Love- 2010.

CITEȘTE ȘI: Din ce trăiesc acum Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. Afacerea care i-a îmbogățit

De-a lungul timpului, aceasta a avut și colaborări cu alți artiști, printre care și Proconsul, cu piesa „Fără tine”. În 2010, Dana Nălbaru s-a întors la trupa Hi-Q și au lansat un nou album. După această experiență, soția lui Dragoș Bucur s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a ocupat de familie.

În 2021, Dana Nălbaru s-a reprofilat și s-a implicat în afaceri. Fosta cântăreață și-a pus în practică pasiunea ei pentru preparatele dulci. S-a asociat cu un Bistro din Capitală și a devenit cofetar. Și-a pus în practică planurile pe care le avea și și-a urmat pasiunea. Lucrurile merg ca pe roate, iar Dana și soțul ei muncesc cot la cot cu angajații.