Dana Nălbaru, revenire în muzică! Şi-a surprins toţi fanii după ce a scos această piesă

Dana Nălbaru a revenit în muzică, după ani întregi în care s-a dedicat familiei sale. Noua piesă a fostei soliste de la Hi-Q este total diferită față de ceea ce erau obișnuiți fanii Danei Nălbaru.

Dana Nălbaru a revenit în peisajul muzical cu o melodie aparte, cu mesaj religios. „Pe genunchi, eu” este compoziția artistei, care a semnat atât muzica cât și versurile, iar videoclipul a fost deja urcat pe YouTube.

Dana Nălbaru a dezvăluit că filmările clipului nu au fost deloc ușoare. Locația aleasă a fos un vârf de munte, pentru o incursiune cu adevărat spirituală.

„În vârf de munte nu te duci în fustă, știu. Am făcut o excepție, însă. Am filmat pentru un cântec pe care l-am compus acum trei luni și la care țin foarte mult. N-a fost ușor, mi-a fost foarte frig, am filmat în nori și vânt, dar cred că va ieși ceva foarte frumos… Când e gata vă arăt ce a ieșit.”, a dezvăluit Dana Nălbaru pe o rețea de socializare.

„Am mai compus un cântec. Unii spun că e un act de curaj să cânți pentru sau despre Isus în vremurile noastre. Habar n-am dacă e așa, e ce am simțit să fac și nu cred că datorez vreo explicație nimănui. M-aș bucura, însă, să se mai găsească oameni care, fix în vremurile acestea, să rezoneze cu mesajul.”, a mai spus Dana Nălbaru.

Dana Nălbaru a fost criticată pentru felul în care arată

În ultimii ani, Dana a slăbit destul de mult, iar părul și l-a lăsat să crească, artista afișând un look deosebit față de felul în care a arătat în ultimii ani. Departe de ochii lumii, vedeta nu mai dă atâta importanță produselor de machiaj și arată lumii că este foarte sigură pe calitățile ei, astfel încât nu are nevoie de ”cosmetizare” și postează fotografii în care apare nemachiată, de dimineață, ciufulită, dar înconjurată mereu de copiii ei.

”Îmi place să cred că nu am ajuns degeaba până la această vârstă și vreau să las ceva bun în urma mea. Cât de mic, atât cât pot. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața pe care mi-a dat-o și sunt recunoscătoare pentru fiecare om întâlnit pe parcurs”, a scris Dana Nălbaru în ziua în care a împlinit 43 de ani.

Sursa foto: Captura video