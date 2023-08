Dana Roba îl face praf pe Mădălin Ionescu! Ce a putut să spună despre prezentatorul TV, după scandalul din emisiune

Dana Roba a avut o reacție nervoasă în emisiunea lui Mădălin Ionescu. Bruneta a fost deranjată de una dintre întrebările omului de televiziune și fără să stea pe gânduri s-a ridicat și a părăsit platoul de filmare în mijlocul interviului. Gestul său a stârnit numeroase reacții, iar recent, make-up artista a explicat de ce a făcut acest gest.

Dana Roba a fost victima violenței domestice. Întreaga țară a vorbit despre bătaia pe care bruneta a încasat-o de la soțul său și care a marcat-o pe viață. După ce și-a revenit, tânăra a vrut să își spună povestea și a acceptat să meargă în multe emisiuni pentru a trage un semnal de alarmă. Deși este bine acum, într-o oarecare măsură, trauma prin care a trecut a lăsat urme adânci nu numai pe chipul său, ci și în suflet.

În momentul în care Mădălin Ionescu a încercat să afle mai multe detalii despre cel care i-a fost soț, i-a amintit de experiența pe care a trăit-o alături de manelistul Nicolae Guță, iar atunci când a auzit, Dana Roba nu a vrut să mai discute pe niciun subiect. S-a ridicat de pe scaun și a părăsit platoul de filmare fără să mai vrea să audă explicațiile prezentatorului. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Ce spune Dana Roba despre scandalul cu Mădălin Ionescu

După acest moment, tânăra a vrut să explice gestul său pentru a nu lăsa loc de alte interpretări. Bruneta a dezvăluit faptul că ea și Mădălin Ionescu au avut o înțelegere de la bun început pe care acesta nu a respectat-o.

De asemenea, make-up artista a dezvăluit că prezentatorul de la Metropola TV i-a lăsat un gust amar, motiv pentru care nu va mai accepta să participe la nicio emisiune moderată de el.

„M-a enervat că mi-a zis că unul din ăsta te face așa… și când a zis numele lui ăla, du-te-n c… de prost! Mi-a zis cum de m-am lăsat prostită de Daniel? Că eu aveam experiență cu Guță…

Nu ai cum să rănești o femeie. Eu nu am mers în emisiune să mă rănească. Eu am vorbit cu el de la început niște chestii și el s-a ofticat pe mine că am părăsit platoul. După ziua de ieri, pe mine nu mă mai vede niciodată la el în emisiune, niciodată, niciodată!”, a declarat Dana Roba pentru fanatik.ro.