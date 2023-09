Dana Roba și-a amânat operația de reconstrucție a craniului, după ce a fost mutilată de Daniel Balaciu. Care este motivul, de fapt

Zilele acestea, Dana Roba a vorbit, în cadrul unui interviu, despre motivul pentru care amână operația la craniu. Chiar dacă este inestetic, preferă să-și mențină decizia, cel puțin pentru o vreme.

După ani buni de când a dispărut din lumea mondenă, make-up artista a revenit în centrul atenției, odată cu bătaia soră cu moartea pe care i-a aplicat-o fostul ei partener. Daniel a bătut-o cu ciocanul la începutul verii, iar loviturile au fost la un pas să-i aducă sfârșitul. Nici medicii nu credeau că o vor putea salva, iar mulți susțin că este vorba despre o minune.

Dana Roba refuză operația de reconstrucție a craniului

În luna octombrie, Dana Roba ar trebui să ajungă, din nou, pe masa de operație. Medicii mai au să0i pună, cel puțin pentru moment, o plăcuță din titan, dar ea nu-și dorește să facă procedura înainte de a-și vedea fostul partener la proces. Mai mult de atât, dacă ar face intervenția chirurgicală acum, nu ar avea cum să mai muncească și nu-și dorește să mai stea acasă.

„Acum sunt mai bine, slavă Domnului! În octombrie, ar trebui să mă operez, să-mi pună o plăcuță din titan, dar vreau să mă duc așa la tribunal, la procesul cu soțul meu. Să mă duc așa, cu gaura asta în cap, pe care mi-a făcut-o el cu ciocanul. Nu știu când este primul termen, va fi, în curând, o să mă anunțe avocatul.

Dacă mă operez luna viitoare, așa cum eram programată, îi fac lui un mare bine și nu vreau. Ideea este că mi-e groază să o iau de la început, cu spitalele. Nu mi-e frică, de operație, să știți. Îmi fac o cruce mare, înainte, și apoi sunt bine. Nu mai suport însă să stau iar acasă, până mă refac, nu aș mai putea să muncesc, eu câștig bani din coafură și machiaj”, a spus fosta parteneră a lui Nicolae Guță pentru Playtech.

Bătută de tatăl copiilor ei, după 7 ani de muncă fără pauză

Dana Roba avea o relație cu Daniel de mai bine de 7 ani. Era liniștită, pocăită, nu lăsa bărbat să intre în salonul său de make-up. Nu și-a luat mai mult de două săptămâni de concediu nici măcar atunci când a devenit mamă. Nici nu și-ar fi permis să stea fără să lucreze, dat fiind faptul că doar ea avea o carieră, un job. Era singura sursă de venit a casei și cea care plătea facturile, mâncarea și școlile private ale celor două fiice.

„Eu, din punct de vedere financiar. Cineva trebuie să aducă și bani în casă, eu nu am stat niciodată în concediu de maternitate sau așa.

Eu, la două săptămâni după ce am născut fetele m-am întors la muncă.(…) Nu puteam să stau acasă și am lucrat inclusiv până în momentul în care am născut, înainte cu o zi”, spunea fosta parteneră a lui Nicolae Guță pentru Wowbiz.

