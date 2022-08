Dana Rogoz, clipe de coșmar pe aeroportul din Frankfurt. De ce nu a mai putut să ajungă în România: „Am senzația că…”

Dana Rogoz a trecut printr-o situație neprevăzută în aeroportul din Frankfurt, după ce s-a întors din vacanță. Cunoscuta actriță nu a mai putut să ia zborul spre România, astfel a fost nevoită alături de întreaga familie să își caute o cazare.

Totul e bine când se termină cu bine, ar spune și Dana Rogoz, după noaptea petrecută în Frankfurt. Vedeta se întorcea din vacanța din Singapore, acolo unde a fost cu toată familia, însă nu a mai putut să ia zborul spre România din cauza faptului că biletele i-au fost anulate.

Deși nu se aștepta la acest lucru, actrița a povestit pe pagina sa de Instagram faptul că a încercat să vadă „partea plină a paharului”, a acceptat situația și împreună cu familia a trebuit să mai petreacă încă o seară în Frankfurt.

„Mă filmez acum să vedeți expresia feței mele deja. Am aterizat în Frankfurt, iar așa cum trebuia, când am ajuns la check in mi s-a spus că biletele noastre au fost anulate și nu mai avem loc în zborul din Frankfurt spre București și ca urmare vom rămâne în Frankfurt că a fost o eroare.

Pare că nu mai ies din aeroport, am senzația că tot sunt pr insă aici, trebuie să găsim o cazare în Frankfurt că nu mai există zbor spre România și vom ajunge mâine”, a spus Dana Rogoz pe Instagram.

Destăinuirile făcute de Dana Rogoz: „Îți trăiești suferința și după aceea mergi mai departe”

În cadrul unui interviu pentru Click!, Dana Rogoz a mărturisit care au fost cele mai grele momente prin care a trecut. Întrebată dacă au existat momente când ar fi vrut să abandoneze totul, Dana a mărturisit că trebuie „să-ți trăiești suferința” și să mergi, practic, mai departe. De asemenea, susține că este important să existe și oameni pe care te poți baza.

„Foarte rar ajung să spun nu se poate! Sunt un om cu multă inițiativă și foarte muncitor. În momentul în care îmi propun ceva, sunt determinată să o fac. Nu sunt un om leneș, urăsc lenea. Sunt om care a tras întotdeauna, nu am așteptat să-mi cadă din cer și m-am și lovit în jurul meu de nu se poate, de oameni care încercau să oprească lucrurile, dar mai mult m-au ambiționat. Situațiile dramatice sunt cele legate de sănătate, de pierderea celor dragi. În momentele acelea trebuie, pur și simplu, să-ți trăiești suferinta și să accepți că lucurile astea se întâmplă. Nu e ok nici să te minți, nici să cauți un bine în lucrurile astea, uneori lucurile sunt, pur și simplu, rele.

Îți trăiești suferinta și după aceea mergi mai departe, ajutată de oamenii care contează în viața ta. În minte am familia, ei m-au ajutat mereu să trec peste lucrurile acestea complicate”, a spus Dana Rogoz.