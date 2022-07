În ce a investit Dana Rogoz banii primiți moștenire după moartea tatălui său: „Sper să nu dezamăgesc pe nimeni”

Dana Rogoz a trecut printr-un moment extrem de greu în urmă cu opt ani, atunci când tatăl său a decedat. Moartea părintelui său i-a lăsat actriţei un gol imens în suflet, dar a încercat să meargă mai departe. După moartea bărbatului, vedeta şi fraţii săi au decis să împartă moștenirea, iar aceasta s-a ales cu o sumă semnificativă de pe urma vânzării unei garsoniere. Iată în ce a decis frumoasa blondină să investească banii.

Dana Rogoz este activă pe reţelele de socializare acolo unde îşi ţine fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viaţa sa. Recent, aceasta i-a anunţat pe cei care o urmăresc de faptul că urmează să își facă debutul ca regizor. Cunoscuta actriță a scris scenariul unui scurtmetraj în urmă cu mai multe luni, iar soțul ei a fost cel care a convins-o să îl aducă în faţa publicului.

CITEŞTE ŞI: DANA ROGOZ, DEZVĂLUIRE EMOȚIONANTĂ DESPRE ABUZ: „AVEM O FUGĂ FAȚĂ DE EMOȚIA ASTA NASOALĂ”

Pe de altă parte, vedeta recunoaşte că proiectul nu ar fi „prins viață” dacă nu ar fi existat moștenirea primită după moartea tatălui ei.

„Acum vreun an jumate am scris un scenariu pentru un scurtmetraj.

Ideea lui o purtam în minte de câteva luni bune și, la insistențele lui Radu, m-am apucat să o pun și pe hârtie. Mă rog, primul draft l-am scris de fapt pe telefon, în Notes, stând în autorulotă pe scaunul din dreapta, în drum spre Viscri. Am scris scenariul cu tot cu replici, din prima clipă, adică foarte aproape de formă în care se va filma. Mă gândeam că dacă lui Radu îi va plăcea, îl va putea regiza el.

Dar iar la insistențele lui, dar și ale lui Claudiu Mitcu (regizor și producător, cu care am mai lucrat până acum 2 scurtmetraje), am luat hotărârea de a regiza chiar eu. „E scenariul tău, e viziunea ta. Am mare încredere în tine, Dana”, mi-a spus Radu și mi-a dat aripi. Așa am început pregătirea scurtmetrajului.

Cât privește bugetul lui, e deja o întreagă poveste… După ce a murit tata, frații mei și cu mine am împărțit la 3 banii de pe o garsonieră moștenită de la el. Și precum cei 3 purceluși, fratele cel mare a folosit partea lui pentru renovarea unui apartament, mijlociul i-a investit într-un joc pe calculator (fiind game designer), iar eu îi voi investi în acest scurtmetraj. Mi se pare că voi dau un sens acestor bani, că în felul acesta îmi va rămâne mereu ceva de la tata. Ei reprezintă așadar cea mai mare parte a bugetului, la care se adaugă fonduri proprii, mulți prieteni în echipă și câțiva sponsori care au sărit să mă ajute, pentru ca acest scurtmetraj să existe. Sper să nu dezamăgesc pe nimeni. Acum sunt în autorulotă, așa cum mă vedeți, în drum spre Viscri, spre filmare. Să ne țineți pumnii, vă rog mult.”, a scris Dana Rogoz, pe rețelele de socializare.

Destăinuirile făcute de Dana Rogoz: „Îți trăiești suferința și după aceea mergi mai departe”

În cadrul unui interviu mai vechi, Dana Rogoz a mărturisit care au fost cele mai grele momente prin care a trecut. Întrebată dacă au existat momente când ar fi vrut să abandoneze totul, Dana a mărturisit că trebuie „să-ți trăiești suferința” și să mergi, practic, mai departe. De asemenea, susține că este important să existe și oameni pe care te poți baza.

„Foarte rar ajung să spun nu se poate! Sunt un om cu multă inițiativă și foarte muncitor. În momentul în care îmi propun ceva, sunt determinată să o fac. Nu sunt un om leneș, urăsc lenea. Sunt om care a tras întotdeauna, nu am așteptat să-mi cadă din cer și m-am și lovit în jurul meu de nu se poate, de oameni care încercau să oprească lucrurile, dar mai mult m-au ambiționat. Situațiile dramatice sunt cele legate de sănătate, de pierderea celor dragi. În momentele acelea trebuie, pur și simplu, să-ți trăiești suferinta și să accepți că lucurile astea se întâmplă. Nu e ok nici să te minți, nici să cauți un bine în lucrurile astea, uneori lucurile sunt, pur și simplu, rele.

Îți trăiești suferinta și după aceea mergi mai departe, ajutată de oamenii care contează în viața ta. În minte am familia, ei m-au ajutat mereu să trec peste lucrurile acestea complicate”, a spus Dana Rogoz.