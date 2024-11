Dana Rogoz vine ”Cu Inima la Vedere”, un podcast direct din autorulota ei

Dana Rogoz, actriță, regizoare, influencer și mama Liei și a lui Vlad, devine noua gazdă a podcastului Cu Inima la Vedere, un proiect Hope and Homes for Children în sprijinul celor mai vulnerabili copii – copiii fără părinți. Dana se alătură Fundației și preia ștafeta de la Amalia Enache, cea care a găzduit primele două sezoane ale podcastului, cu 14 episoade și peste 2 milioane de vizualizări pe YouTube. Dana pornește această călătorie sinceră și profundă despre universul relațiilor părinte-copil direct din autorulota ei, un spațiu personal în care, timp de 7 episoade, invitații vor primi provocările unui boardgame special creat pentru podcast.

Adevărat sau fals? // Umple golul… // Cel/cea mai… // Lasă-te surpris(ă) – sunt cele 4 tipuri de întrebări la care fiecare invitat al Danei va răspunde, pentru a ajunge, Cu Inima la Vedere, la finalul jocului. Din intimitatea autorulotei, Dana va explora teme profunde, într-un spațiu de confesiune, visuri și vulnerabilitate, deschis tuturor celor care își doresc să înțeleagă mai bine universul emoțional al familiei și al copilăriei. Totul, în beneficiul copiilor fără familie sau copilărie: copiii instituționalizați.

„Sunt fericită să duc mai departe această misiune importantă, alături de Hope and Homes for Children, să mă aflu alături de invitați valoroși și să creăm împreună un spațiu sincer și empatic, dedicat copiilor și părinților din noi toți,” declară Dana Rogoz.

„Vom continua să descoperim împreună profunzimea relațiilor de familie și să găsim curajul de a visa și de a ne trăi emoțiile în mod autentic. Și, totul, din liniștea spațiului atât de drag mie: autorulota noastră.”

Primul episod al podcastului o are ca invitată chiar pe Amalia Enache, într-o discuție plină de vulnerabilitate și tâlc, pe care o puteți urmări AICI.

Intregul podcast este disponibil pe canalul de YouTube al Fundației și pe platformele audio:

▪ YouTube Music: https://tinyurl.com/cu-inima-la-vedere

▪ Spotify: https://tinyurl.com/InimaLaVedere

▪ Apple Podcasts: https://tinyurl.com/inimalavedereapple

Sezonul 3 al podcastului Cu Inima la Vedere. Un podcast despre cei mai complicați copii – părinții, este posibil cu sprijinul JYSK Romania, care susține proiectele Fundației încă din anul 2017.

Despre Hope and Homes for Children România

În total, în 26 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut 43.400 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 72 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 128 de case familiale, cu 7.400 de copii scoși din orfelinate și 2.000 reintegrați în familia naturală sau extinsă.

https://hopeandhomes.ro/